На Аллее славы в Одессе между активистами произошла потасовка: задержали 16 человек

Вчера, 14:22

Празднование Дня освобождения от фашистских захватчиков закончилось стычкой. Одного активиста госпитализировали в городскую больницу с ушибом спины

  • Фото: ГУНП в Одесской области
  • Фото: ГУНП в Одесской области
  • Фото: ГУНП в Одесской области
  • Фото: ГУНП в Одесской области
  • Фото: ГУНП в Одесской области
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
Фото: ГУНП в Одесской области
Потасовка в Одессе
Фото: ГУНП в Одесской области
Потасовка в Одессе
Фото: ГУНП в Одесской области
Потасовка в Одессе
Фото: ГУНП в Одесской области
Потасовка в Одессе
Фото: ГУНП в Одесской области
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе

Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе
Фото: dumskaya.net
Потасовка в Одессе

 


В Одессе во время торжественных мероприятий, проводимых по случаю Дня освобождения от фашистских захватчиков на Аллее славы, между активистами разных политических взглядов возник конфликт, переросший в потасовку. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня".

Как уточнили активисты патриотических организаций, между ними и сторонниками других политических взглядов произошел конфликт. В него вмешалась полиция и задержала около 18 человек. При этом, добавили активисты "Уличного фронта", полицейские использовали дубинки: одного активиста госпитализировали в больницу с повреждениями спины.

Среди задержанных также был экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко. Он сообщил, что его выпустили из Малиновского отдела полиции и вскоре отпустят и других. Также он добавил, что некоторым активистам вызвали скорую помощь, так как во время задержания их избили.

По словам пресс-службы областной полиции, правоохранители не допустили распространения конфликта. Задержаны 16 его активных участников – представителей различных политических сил и других  граждан, принявших участие в конфликте. Сейчас все они доставлены в отделения полиции города для дачи объяснений.

Как уточнили правоохранители, действия указанных лиц подпадают под квалификацию ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, сегодня, 10 апреля, в Одессе отмечается 73-я годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Накануне в местной полиции заявили, что готовы к возможным провокациям и пообещали реагировать на них немедленно и жестко.  
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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