На Одесском авиационном заводе проходят обыски

Вчера, 13:45

Силовики подтверждают факт проверок, но подробности пока не разглашают

Силовики «прочесывают» служебные помещения и кабинеты. Фото: Facebook
Силовики «прочесывают» служебные помещения и кабинеты. Фото: Facebook

На Одесском авиационном заводе проходят обыски по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава общественной организации "Люстрационная комиссия в Одесской области" Константин Цховребашвили.

Судя по фото активистов, обыскивали и административные помещения, и цеха, а в одном из помещений нашли пистолет и патроны.

.jpg_242

По словам другого члена общественной организации, Александра Жирносенко, обыски проводили сотрудники СБУ и прокуратуры якобы по подозрению в коррупции.

Силовики подтверждают факт проверок, но подробности пока не разглашают.

"Проходят совместные действия с СБУ, – сообщила сайту Сегодня пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. – Мы пока не комментируем".

Одесский авиазаводпредприятие оборонного значения Украины, которое входит в военно-промышленный комплекс страны и осуществляет ремонт, модернизацию и техническое обслуживание авиатехники.
Одесса, сбу, обыск, силовики, нашли, авиазавод

Вы сейчас просматриваете новость "На Одесском авиационном заводе проходят обыски". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Юлия Марушевская. Фото: facebook.com/yulia.marushevska

Силовики пришли с обыском к Марушевской

3 Марта, 16:58

Сама экс-руководитель Одесской таможни сейчас находится в заграничной командировке

Украина

"Вертолетная площадка Януковича". Фото из открытых источников

Силовики проводят обыски на "вертолетной площадке Януковича"

1 Марта, 13:40

Правоохранители получили разрешение суда на проведение обыска в здании комплекса

Украина

СБУ нагрянула в "Укравтодор". Фото: facebook.com/kievavtodor

Силовики провели обыски в "Киевавтодоре"

22 Марта, 14:04

Корпорации не известны причины следственных действий правоохранителей, работа частично парализована

Украина

Обыски в "Укрнафте". Фото: Facebook

"Маски-шоу" в "Укрнафте": силовики ворвались с обысками

5 Апреля, 14:15

В здание компании спецназ прорывался с помощью болгарки, которой распили металлические ворота

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования