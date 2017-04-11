Силовики подтверждают факт проверок, но подробности пока не разглашают

На Одесском авиационном заводе проходят обыски по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава общественной организации "Люстрационная комиссия в Одесской области" Константин Цховребашвили.

Судя по фото активистов, обыскивали и административные помещения, и цеха, а в одном из помещений нашли пистолет и патроны.

По словам другого члена общественной организации, Александра Жирносенко, обыски проводили сотрудники СБУ и прокуратуры якобы по подозрению в коррупции.

Силовики подтверждают факт проверок, но подробности пока не разглашают.

"Проходят совместные действия с СБУ, – сообщила сайту Сегодня пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. – Мы пока не комментируем".

Одесский авиазавод — предприятие оборонного значения Украины, которое входит в военно-промышленный комплекс страны и осуществляет ремонт, модернизацию и техническое обслуживание авиатехники.