На Одесском авиационном заводе проходят обыски
Силовики подтверждают факт проверок, но подробности пока не разглашают
На Одесском авиационном заводе проходят обыски по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава общественной организации "Люстрационная комиссия в Одесской области" Константин Цховребашвили.
Судя по фото активистов, обыскивали и административные помещения, и цеха, а в одном из помещений нашли пистолет и патроны.
По словам другого члена общественной организации, Александра Жирносенко, обыски проводили сотрудники СБУ и прокуратуры якобы по подозрению в коррупции.
Силовики подтверждают факт проверок, но подробности пока не разглашают.
"Проходят совместные действия с СБУ, – сообщила сайту Сегодня пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. – Мы пока не комментируем".
Одесский авиазавод — предприятие оборонного значения Украины, которое входит в военно-промышленный комплекс страны и осуществляет ремонт, модернизацию и техническое обслуживание авиатехники.
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