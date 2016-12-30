На одесской таможне пресекли вывоз более 42 тысяч долларов

Мужчина, который летел в Турцию, показал таможенникам не всю сумму

На одесской таможне не дали незаконно вывезти в Стамбул почти 42,5 тысячи долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.

Гражданин Украины, вылетающий из Одессы самолетом в Стамбул, пытался незаконно вывезти 42 400 долларов.

Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор", так как у него не было предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию и на перемещение которых есть запрет или ограничение. Таможенникам он показал лишь 1,5 тыс. долларов.

По факту незаконного перемещения валюты составлен протокол о нарушении таможенных правил. Излишек валюты изъят. Дело передали в суд.