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На одесской таможне пресекли вывоз более 42 тысяч долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7844/99_main.1483037627.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/99_tn.1483037627.jpg Одесса Мужчина, который летел в Турцию, показал таможенникам не всю сумму  

На одесской таможне пресекли вывоз более 42 тысяч долларов

Сегодня, 04:00

Мужчина, который летел в Турцию, показал таможенникам не всю сумму

 

Излишек валюты изъят. Фото: AFP
Излишек валюты изъят. Фото: AFP

На одесской таможне не дали незаконно вывезти в Стамбул почти 42,5 тысячи долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области.

Гражданин Украины, вылетающий из Одессы самолетом в Стамбул, пытался незаконно вывезти 42 400 долларов.

Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор", так как у него не было предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию и на перемещение которых есть запрет или ограничение. Таможенникам он показал лишь 1,5 тыс. долларов.

По факту незаконного перемещения валюты составлен протокол о нарушении таможенных правил. Излишек валюты изъят. Дело передали в суд.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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