На Одесской трассе образовалась многокилометровая пробка

Сегодня, 17:29

Тянучка из сотен автомобилей остановила движение на Одесской трассе

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

На трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева образовалась многокилометровая тянучка из сотен автомобилей, пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", – комментирует ситуацию издание.
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