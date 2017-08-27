На Одесской трассе образовалась многокилометровая пробка
Тянучка из сотен автомобилей остановила движение на Одесской трассе
На трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева образовалась многокилометровая тянучка из сотен автомобилей, пишет dtp.kiev.ua в Facebook.
"Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", – комментирует ситуацию издание.
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