На Одесской трассе образовалась многокилометровая пробка

Тянучка из сотен автомобилей остановила движение на Одесской трассе

На трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева образовалась многокилометровая тянучка из сотен автомобилей, пишет dtp.kiev.ua в Facebook.

"Поток отдыхающих в срочном порядке хочет вернуться домой", – комментирует ситуацию издание.