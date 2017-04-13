На трассе Одесса – Киев столкнулись две фуры: погиб водитель

Сегодня, 12:24

Причины смертельной аварии предстоит еще выяснить 

На месте аварии. Фото: odesa.dsns.gov.ua
На месте аварии. Фото: odesa.dsns.gov.ua

На 303 километре трассы Одесса - Киев столкнулись две фуры IVECO EuroStar и Renault Magnum, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате аварии погиб один водителей – его зажало между грузовиками.

Причины аварии устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что на трассе Черноморск-Одесса произошло ДТП с участием трех автомобилей.
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"Сегодня"

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