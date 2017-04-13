На трассе Одесса – Киев столкнулись две фуры: погиб водитель

На 303 километре трассы Одесса - Киев столкнулись две фуры IVECO EuroStar и Renault Magnum, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате аварии погиб один водителей – его зажало между грузовиками.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе Черноморск-Одесса произошло ДТП с участием трех автомобилей.