На взятке погорел высокопоставленный одесский таможенник (фото)

Сегодня, 11:49

Отмечается, что сейчас проводятся 15 обысков по местам работы и проживания должностных лиц Одесской таможни 

На взятке задержан один из руководителей таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни.

Как сообщает пресс-служба СБУ, работники Одесской таможни разработали схему, по которой в течение 2016 искусственно создавали препятствия предпринимателям при оформлении грузов. Последние были вынуждены растамаживать импортируемые товары в других регионах Украины. А за получение груза и его вывоз коммерсанты должны были платить одесским таможенникам "откат".

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали получение одним из руководителей таможенного поста "Черноморск" Одесской таможни неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров. При получении еще одной части взятки в 800 долларов оперативники спецслужбы задержали злоумышленника "на горячем"", – отмечают в СБУ.

Сейчас проводятся 15 обысков по местам работы и проживания должностных лиц Одесской таможни ГФС.

Напомним, правоохранители разоблачили схему отмывания государственных средств, налаженную директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителем.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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