На заправке в Одессе вспыхнуло авто (видео)

На момент возгорания легковушки в салоне находился трехлетний ребенок и его родители

В Одессе на 4 станции Большого Фонтана на автозаправке загорелся автомобиль Mercedes. Пожар произошел около половины шестого вечера в воскресенья.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

В момент возгорания моторного отсека автомобиля в салоне находился водитель с женой и трехлетним сыном. Никто из них не пострадал.

На место происшествия сразу прибыли спасатели.

Видео: 7kanal.com.ua

Точная причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее под Одессой автомобиль ВАЗ-2108 вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара авто разорвало, а водителя пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента. Пострадавшего госпитализировали.