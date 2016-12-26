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На заправке в Одессе вспыхнуло авто (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/51_main.1482741199.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/51_tn.1482741199.jpg Одесса На момент возгорания легковушки в салоне находился трехлетний ребенок и его родители

На заправке в Одессе вспыхнуло авто (видео)

Сегодня, 10:30

На момент возгорания легковушки в салоне находился трехлетний ребенок и его родители


В Одессе горело авто. Видео: 7kanal.com.ua

В Одессе на 4 станции Большого Фонтана на автозаправке загорелся автомобиль Mercedes. Пожар произошел около половины шестого вечера в воскресенья.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

В момент возгорания моторного отсека автомобиля в салоне находился водитель с женой и трехлетним сыном. Никто из них не пострадал.

На место происшествия сразу прибыли спасатели.

Видео: 7kanal.com.ua

Точная причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее под Одессой автомобиль ВАЗ-2108 вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара авто разорвало, а водителя пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента. Пострадавшего госпитализировали. 
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