На заправке в Одессе вспыхнуло авто (видео)
На момент возгорания легковушки в салоне находился трехлетний ребенок и его родители
В Одессе на 4 станции Большого Фонтана на автозаправке загорелся автомобиль Mercedes. Пожар произошел около половины шестого вечера в воскресенья.
Об этом сообщает 7kanal.com.ua.
В момент возгорания моторного отсека автомобиля в салоне находился водитель с женой и трехлетним сыном. Никто из них не пострадал.
На место происшествия сразу прибыли спасатели.
Видео: 7kanal.com.ua
Точная причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее под Одессой автомобиль ВАЗ-2108 вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара авто разорвало, а водителя пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента. Пострадавшего госпитализировали.
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