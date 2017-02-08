Наркореклама наводняет Одессу: детям грозит шизофрения

Одесситы сетуют на засилие рекламы наркотических веществ на стенах, заборах и киосках, которой с каждым днем становится все больше. Так, за казалось бы безобидными надписями с названиями животных, электроприборов и прочих бытовых вещей, с указанными под ними номерами телефонов или никами в социальных сетях, скрываются наркоторговцы, чей товар вызывает трудноизлечимые заболевания, в том числе и шизофрению. "Сегодня" выяснила, как полиция борется с распространителями дурмана.

Горожане жалуются: подобная "реклама" встречается в каждом районе города. "В последний год совсем обнаглели", — не сдерживают эмоций местные, отмечая, что распространители очень изобретательны в названии препаратов, поэтому случайный прохожий не всегда сможет понять, что именно ему предлагают. К слову, одесситов удивляет, почему полицейские не выявляют дилеров по номерам телефона, которые те оставляют под "объявлениями".

Как рассказали нам в Отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления Нацполиции в Одесской области, по законодательству копы не имеют права звонить по этим номерам, так как это будет считаться провокацией. Единственное, что полиция может сделать в этой ситуации — проводить оперативно-розыскные мероприятия и профилактические беседы среди молодежи.

"Проводится оперативная работа по сбору информации о распространителях наркотических средств и психотропных веществ, — рассказали "Сегодня" в отделе полиции и добавили, что прошлым летом удалось задержать закладчиков-наркодилеров, которые работали на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. — В группу входили жители Одессы, Херсона и Киевской области, которые сбывали курительные смеси, экстази и другие психотропные вещества, при этом действовали по одному человеку на территории каждого из регионов". К слову, попадают к нам эти наркотические вещества из Приднестровья, Китая и Болгарии, а также из других украинских городов, например, Запорожья, Донецка, Днепра и Киева. Сбытчикам наркотиков грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы. А вот потребителей привлекают за хранение и наказывают тюремным сроком от двух до восьми лет. В полиции говорят, что проверяют на пособничество наркодилерам и сотрудникам, если им поступают такие жалобы.

Какой вред несут продаваемые таким образом наркотические вещества, не по наслышке знают те, кто столкнулся с проблемой лично. "Я месяц назад младшего брата похоронила. У него была передозировка спайсами, он впал в кому и спасти не смогли", — рассказала в сети одесситка под ником Genesys.

По словам нарколога Светланы Кузьмичевой, чаще всего подобные наркотики употребляют подростки, и такие препараты могут привести к серьезным последствиям.

"Курительные смеси вызывают психозы, галлюцинации и паранойю, — рассказывает Кузьмичева. — Очень часто употребление может закончиться шизофренией". По ее словам, в состоянии психоза человек может сильно навредить себе, иногда доходит и до самоубийства. Также, по словам врача, как и любые другие наркотики, эти средства вызывают зависимость, а лечение занимает много времени. "Даже после исчезновения симптомов человек должен принимать определенные препараты, чтобы симптоматика не вернулась", — объяснила нам Кузьмичева.

Прямой путь к психиатру

Одессит Андрей Куликов рассказал "Сегодня", что его близкий друг стал жертвой курительных смесей. "После очередной дозы он решил, что является избранным и может говорить с Богом, — рассказывает парень. — Затем у него началась паранойя. Он не узнавал родных и думал, что находится в гробу, а все, что происходит вокруг, ему только снится". При этом до употребления дурмана, парень был гордостью семьи и примерным студентом. "Он начал общаться с плохой компанией, где его подсадили на эту траву. Товарищ месяц пролежал в психбольнице, а теперь ему придется жить с шизофренией", — говорит Андрей.