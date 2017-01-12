Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
Не просто хозяйственник, но и общественный деятель: президент представил нового главу Одесской ОГА http://www.segodnya.ua/img/article/7875/96_main.1484219749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/96_tn.1484219749.jpg Одесса Порошенко уверен, что принял правильное решение назначить Степанова губернатором Одесской области

Не просто хозяйственник, но и общественный деятель: президент представил нового главу Одесской ОГА

Сегодня, 13:16

Порошенко уверен, что принял правильное решение назначить Степанова губернатором Одесской области

Максим Степанов. Фото: uc.od.ua
Максим Степанов. Фото: uc.od.ua

Президент Украины Петр Порошенко приехал в Одессу, чтобы представить нового глав Одесской областной государственной администрации.

"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил в конкурсе, в качестве главы областной государственной администрации Максима Степанова – правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя главы областной государственной администрации, человек, настроенный работать здесь, а не ездить по заграницам, человек, настроенный брать на себя четкие обязательства и их выполнять", – сказал он.

Президент поблагодарил Степанова за работу на должности руководителя Полиграфического комбината "Украина" в непростых условиях, когда стояли вопросы запуска биометрических паспортов и новых украинских паспортов.

"В определенные мной сроки он четко выполнил все поставленные мной задачи. Очень строгая инспекция со стороны наших европейских партнеров подтвердила качественное выполнение взятых на себя обязательств. Он не только Хозяйственник с большой буквы, но и общественный деятель, человек, имеющий опыт государственного руководства. Уверен, что во главе такого приоритетного региона как Одесчина он сможет продемонстрировать хороший результат", – отметил Порошенко.

Напомним, 7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской обладминистрации. 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили, после чего указ об его отставке подписал президент.

30 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации. Конкурс выиграл Максим Степанов.
Одесса, Порошенко, губернатор, одесская область, Одесская ога, Степанов

Вы сейчас просматриваете новость "Не просто хозяйственник, но и общественный деятель: президент представил нового главу Одесской ОГА". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Максим Степанов. Фото: "Сегодня"

Стало известно имя будущего губернатора Одесской области

20 Декабря 2016, 20:17

Победителем конкурса стал директор Полиграфкомбината "Украина" Максим Степанов

Власть

Президент объявил конкурс на должность главы Одесской ОГА. Фото: president.gov.ua

Президент объявил конкурс на должность главы Одесской ОГА

30 Ноября 2016, 12:11

Замена Саакашвили на пост губернатора Одесской области будет выбираться на конкурсной основе

Власть

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман рассказал, как будут выбирать замену Саакашвили

10 Ноября 2016, 14:01

Кандидаты на пост главы Одесской ОГА должны определяться через публичный конкурс, сообщил премьер

Одесса

Соломия Бобровская. Фото: facebook.com

Временной главой Одесской ОГА стала 26-летняя Соломия Бобровская – СМИ

10 Ноября 2016, 11:46

Временно исполняющей обязанности губернатора стала заместитель Михеила Саакашвили по гуманитарным вопросам

Власть

Михеил Саакашвили. Фото: dumskaya.net

Кабмин принял отставку Саакашвили - Семерак

9 Ноября 2016, 13:27

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду

Мнения

Михеил Саакашвили. Фото: rusvesna.su

Отставка Саакашвили: реакция политиков, экспертов и общественности

7 Ноября 2016, 17:39

Не многих огорчила новость об уходе губернатора Одесской области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.