Не просто хозяйственник, но и общественный деятель: президент представил нового главу Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко приехал в Одессу, чтобы представить нового глав Одесской областной государственной администрации.

"Уверен, что сегодня мое решение о назначении человека, который победил в конкурсе, в качестве главы областной государственной администрации Максима Степанова – правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя главы областной государственной администрации, человек, настроенный работать здесь, а не ездить по заграницам, человек, настроенный брать на себя четкие обязательства и их выполнять", – сказал он.

Президент поблагодарил Степанова за работу на должности руководителя Полиграфического комбината "Украина" в непростых условиях, когда стояли вопросы запуска биометрических паспортов и новых украинских паспортов.

"В определенные мной сроки он четко выполнил все поставленные мной задачи. Очень строгая инспекция со стороны наших европейских партнеров подтвердила качественное выполнение взятых на себя обязательств. Он не только Хозяйственник с большой буквы, но и общественный деятель, человек, имеющий опыт государственного руководства. Уверен, что во главе такого приоритетного региона как Одесчина он сможет продемонстрировать хороший результат", – отметил Порошенко.

Напомним, 7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской обладминистрации. 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили, после чего указ об его отставке подписал президент.

30 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации. Конкурс выиграл Максим Степанов.