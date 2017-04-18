Непогода в Одессе: в центре рухнуло дерево, а дождь устроил "пробки"

По прогнозам синоптиков, такая погода может продержаться до конца недели

В центре Одессы из-за непогоды рухнуло дерево. Шквального ветра и двух дней беспрерывных дождей не выдержало растение на Куликовом поле. К счастью, по словам очевидцев, аллея, на которую приземлился ствол, в тот момент была пуста и никто не пострадал. "Рухнувшее дерево достаточно быстро распилили и увезли", — рассказала "Сегодня" одесситка Елена, работающая в офисе многоэтажки неподалеку от места ЧП.

А вот автомобилисты весь день провели в тянучках из-за дождя. "Авто ехали очень медленно даже по Объездной дороге", — рассказал автолюбитель Илья.

По прогнозам синоптиков, такая погода может продержаться до конца недели. "Водители обязаны контролировать скорость движения авто и соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, а при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам снижать скорость движения, — инструктируют водителей в пресс-службе патрульной полиции. — Пешеходы должны пересекать проезжую часть только в установленных местах".