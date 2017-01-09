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Непогода в Одессе: застрявшие в снегах машины и "кипящее" море (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/56_main.1483991494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/56_tn.1483991494.jpg Одесса Одесситы не унывают и наслаждаются зимой – ходят на пляжи кормить чаек и наблюдать, как "кипит" Черное море, а в выходные устроить массовую снежную битву

Непогода в Одессе: застрявшие в снегах машины и "кипящее" море (фото)

Сегодня, 06:11

Одесситы не унывают и наслаждаются зимой – ходят на пляжи кормить чаек и наблюдать, как "кипит" Черное море, а в выходные устроить массовую снежную битву

  • Одесситы не унывают и наслаждаются снежной зимой. Фото: Пушкинская
  • Сугробы. На некоторых участках достигали человеческого роста. Фото: facebook.com
  • Пляж. Люди кормят чаек и любуются «кипящим» Черным морем. Фото: od-news.com
  • Зима в Одессе. Рождество удивило горожан низкой температурой и снегом. Фото: vk.com
  • Зимние баталии. Взрослые и дети собрались в парке Победы, чтобы устроить снежную битву. Фото: odessa1.com
  • Квадроциклы. Помогали машинам выбраться из заносов. Фото: omr.gov.ua

Сотрудники коммунальных служб все еще расчищают дороги в Одессе и области после рождественского снегопада, а жители нескольких населенных пунктов до сих пор сидят без электричества. "Сегодня" узнала, как борются с последствиями снежной стихии и готов ли регион к новому удару, который, по прогнозам синоптиков, ожидается 11 января.

По данным Одесского городского совета, около 4000 сотрудников коммунальных служб города участвовали в ликвидации последствий снегопада. "В уборке снега задействовали 82 единицы спецтехники КП "Городские дороги" и 20 единиц привлеченной спецтехники, например, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, комбинированные дорожные машины, экскаваторы, самосвалы", — сообщают в пресс-службе муниципалитета. И если областной центр в этом году более-менее выдержал снежный удар, и Южная Пальмира не оказалась парализованной, то в области дела обстояли в разы хуже.

Несмотря на предупреждение властей и спасателей, в рождественские праздники многие рискнули и отправились к родственникам в села. Из-за метели и гололеда на междугородних трассах образовались пробки, а несколько сотен машин застряли в заносах или оказались в кюветах. "За период непогоды из снежных заносов спасательная служба освободила 938 машин", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Одесской области. Спасателям пришлось доставать из сугроба даже машину скорой помощи, экипаж которой направлялся на вызов в село Кодымского района.

По словам депутата Килийского райсовета Павла Бойченко, некоторые участки трассы Одесса—Рени даже не расчистили в понедельник. "На участке дороги между селом Спасским и Криничками нет ни одной единицы снегоуборочной техники. Сотни людей с семьями, маленькими детьми провели Рождество в машинах, гостиницах, кафе или у знакомых и все еще остаются там", — заявил Бойченко.

В понедельник открыли проезд для легковых автомобилей только по четырем междугородним трассам. Другие трассы, сетуют автомобилисты, пока не чистили. "За городом дороги не чищены. За Великодолинским в сторону станций Аккаржа и Добрая вообще никто ничего не делал. Автобусы не ходят", — жалуются в сети люди. Но и. о. губернатора Одесской области Соломия Бобровская уверяет, что людей из снежных заносов уже спасли, а очистительная техника добирается до заснеженных участков по мере возможности.

Появились снежные сугробы и в вагоне поезда Одесса—Ужгород. Пассажиры опубликовали в сети фотографии, на которых видно заснеженные пол и полку вагона. Руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун рассказал, что проводники жалуются на качество угля, поэтому его отдали на экспертизу, а на Одесскую железную дорогу пообещал отправить комиссию.

Тем временем одесситы не унывают и наслаждаются зимой. Горожане ходят на пляжи кормить чаек и наблюдать, как "кипит" Черное море из-за резкого снижения температуры воздуха. А в выходные около 150 человек собрались в парке Победы, чтобы устроить снежную битву.
Рождество, Черное море, стихия, пробки, непогода

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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