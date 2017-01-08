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Непогода в Одесской области: на каких дорогах открыли движение http://www.segodnya.ua/img/article/7864/6_main.1483897571.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/6_tn.1483897571.jpg Одесса "Укрзализныця" пустит дополнительный поезд, чтобы вывезти людей из снежных заносов

Непогода в Одесской области: на каких дорогах открыли движение

Сегодня, 19:42

"Укрзализныця" пустит дополнительный поезд, чтобы вывезти людей из снежных заносов

Снег в Одессе. Фото: vk.com/odpublic_net
Снег в Одессе. Фото: vk.com/odpublic_net

В город Измаил Одесской области из Одессы сегодня запустят дополнительный поезд, чтобы вывезти освобожденных из снежных заносов людей. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.

"Внимание жителям южных районов Одесской области, по настоятельной просьбе руководства Одесского областного совета и мэрии Измаила сегодня вечером "Укрзализныцей" будет запущен дополнительный поезд Одесса-Измаил из 8-ми вагонов", – написал Димчогло.

По словам чиновника, недавно закончилось заседание Одесского областного штаба ЧС.

"Сегодня 08 января, с вечера открывается движение общественного и личного транспорта на Овидиопольский и Белгород-Днестровский район пока только до города Б- Днестровский. Также с 18.00 официально открывается движение на Николаев. Есть движение в одну полосу из Тарутино через Арциз до Сараты на трассу М15. Также в одну полосу можно проехать из Рени до Измаила. Поставлена задача к утру 9 го открыть движение из Болграда до Измаила и от Сараты до Татарбунар и Спасского. От Спасского до Кирничков дорога пока серьезно заблокированна во многих местах", – говорится в сообщении.

Жителей южных районов просят в ближайшие дни не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам, которые возвращаются из Болгарии и Румынии рекомендуют ехать через Молдову сразу на Каушаны (Молдова)- Старокозачье (Украина) или другие более северные ПП Молдовы и Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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