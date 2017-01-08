Непогода в Одесской области: на каких дорогах открыли движение

В город Измаил Одесской области из Одессы сегодня запустят дополнительный поезд, чтобы вывезти освобожденных из снежных заносов людей. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.



"Внимание жителям южных районов Одесской области, по настоятельной просьбе руководства Одесского областного совета и мэрии Измаила сегодня вечером "Укрзализныцей" будет запущен дополнительный поезд Одесса-Измаил из 8-ми вагонов", – написал Димчогло.



По словам чиновника, недавно закончилось заседание Одесского областного штаба ЧС.



"Сегодня 08 января, с вечера открывается движение общественного и личного транспорта на Овидиопольский и Белгород-Днестровский район пока только до города Б- Днестровский. Также с 18.00 официально открывается движение на Николаев. Есть движение в одну полосу из Тарутино через Арциз до Сараты на трассу М15. Также в одну полосу можно проехать из Рени до Измаила. Поставлена задача к утру 9 го открыть движение из Болграда до Измаила и от Сараты до Татарбунар и Спасского. От Спасского до Кирничков дорога пока серьезно заблокированна во многих местах", – говорится в сообщении.



Жителей южных районов просят в ближайшие дни не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам, которые возвращаются из Болгарии и Румынии рекомендуют ехать через Молдову сразу на Каушаны (Молдова)- Старокозачье (Украина) или другие более северные ПП Молдовы и Украины.