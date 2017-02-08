Невероятное явление: арктические пейзажи на одесских пляжах
Пользователи соцсетей делятся фотографиями скованного льдом моря
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Море замерзло. Фото: dumskaya.net
Одесский залив продолжает укрывать лед. Лед на Черном море протянулся на сотни метров. Об этом пишет местное издание "Думская".
Уже несколько дней из-за похолодания Черное море покрыто льдом. Пользователи соцсетей делятся фотографиями необычного явления.
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