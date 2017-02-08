Невероятное явление: арктические пейзажи на одесских пляжах

Сегодня, 10:39

Пользователи соцсетей делятся фотографиями скованного льдом моря


Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Море замерзло. Фото: dumskaya.net

Одесский залив продолжает укрывать лед. Лед на Черном море протянулся на сотни метров. Об этом пишет местное издание "Думская".

Уже несколько дней из-за похолодания Черное море покрыто льдом. Пользователи соцсетей делятся фотографиями необычного явления.
Одесса, лед, Черное море, море, фотографии, непогода, залив

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