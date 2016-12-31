Ночная Одесса с высоты: подборка невероятных фото украинского руфера (фото)

В сети посвились невероятные фото центра Одессы.

Ночной город с высоты строительного крана запечатлел руфер Макс Каспер.

"Давно я не руфил стройки, хоть и люблю интересные залазы в центре города. Пропустил, на первый взгляд, пару более эпичных мест, но этот кран на Большой Арнаутской превзошел все ожидания", – рассказал он, комментируя свое фото.

Напомним, украинский руфер Мустанг, известный своими покорениями высоких зданий по всему миру, побил очередной рекорд. Экстремал взобрался на гигантский башенный кран в Дубае на высоту 452 метра.