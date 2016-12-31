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Ночная Одесса с высоты: подборка невероятных фото украинского руфера (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/59_main.1483094814.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/59_tn.1483094814.jpg Одесса Экстремал поднялся на строительный кран и запечатлел впечатляющие панорамы центра города 

Ночная Одесса с высоты: подборка невероятных фото украинского руфера (фото)

Сегодня, 06:36

Экстремал поднялся на строительный кран и запечатлел впечатляющие панорамы центра города 

  • Большая Арнаутская. Одесса
  • Генуэзская. Одесса

В сети посвились невероятные фото центра Одессы.

Ночной город с высоты строительного крана запечатлел руфер Макс Каспер.

"Давно я не руфил стройки, хоть и люблю интересные залазы в центре города. Пропустил, на первый взгляд, пару более эпичных мест, но этот кран на Большой Арнаутской превзошел все ожидания", – рассказал он, комментируя свое фото.

Напомним, украинский руфер Мустанг, известный своими покорениями высоких зданий по всему миру, побил очередной рекорд. Экстремал взобрался на гигантский башенный кран в Дубае на высоту 452 метра.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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