Новогодние ЧП в Одессе: со стрельбой и страшными ранами

Одесса шумно и массово встретила год Огненного Петуха. Так, по данным одесского муниципалитета, в народных гуляниях на Думской площади приняли участие около 20 000 человек, которые подпевали артистам и танцевали, а также участвовали в розыгрыше призов. Счастливчики получили бытовую технику и даже путевку в Египет. И если во время гуляний обошлось без потасовок и прочих инцидентов, то в общем новогодние выходные выдались не такими уж и спокойными.

Сотрудники патрульной полиции Одессы подсчитали, что за три первых дня нового года правоохранители получили 1575 вызовов, среди них 23 касались ограблений, 50 — драк, 29 — хулиганских действий, еще 47 — вождения в нетрезвом виде. Не обошлось и без потасовок с применением оружия. Так, на днях охранник популярного среди одесской молодежи арт-кафе не пустил внутрь четырех мужчин, один из которых посчитал такой поступок оскорбительным и выстрелил секьюрити в лоб из травмата.

"Патрульные оказали пострадавшему помощь и передали его медикам", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы. Благодаря показаниям свидетелей копам удалось задержать машину с горе-стрелком, который оказался 35-летним одесситом и ранее уже попадал в поле зрения полиции за хулиганство.

Добавили праздничные выходные работы и врачам. Они спасали горожан, которые решили позабавиться во время праздников фейерверками и петардами. Так, по информации одесских медиков, двое молодых людей пострадали в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Один из них, 17-летний парень, пытался самостоятельно смастерить петарду, но она взорвалась у него в руках, из-за чего молодой человек лишился кисти на левой руке. Во втором случае молодые люди запускали праздничный салют, что обернулось трагедией. "Одна из петард взлетела, но потом резко спикировала вниз, после — в сторону и взорвалась, ударив парня в лицо. Челюсти и нос разворочены", — делятся медики в соцсетях.

Не остались сидеть сложа руки и спасатели. Аккурат после боя курантов в городе Рени Одесской области начался пожар в одном из частных домов. Огонь повредил личные вещи и мебель хозяев, которых даже пришлось госпитализировать. По предварительной версии, причиной возгорания стало неаккуратное обращение с огнем во время курения. А в поселке городского типа Любашевка пострадал 88-летний пенсионер: во время пожара он получил ожоги 40% кожи.

"Возможная причина возгорания — нарушение правил безопасности при разжигании печи", — говорят в пресс-службе ГСЧС в Одесской области и просят одесситов и жителей области во время праздников быть вдвойне внимательными.

ЗАБЕГ И ДЕГУСТАЦИЯ

Было чем заняться в новогодние выходные детворе и молодым людям. Так, малышей на Думской площади поздравляли новогодние волшебники из разных стран мира, ростовые куклы и аниматоры в костюмах петуха, а молодежь устроила в парке имени Шевченко костюмированный забег. Около ста мужчин и женщин в красных новогодних шапочках и костюмах пробежали 2017 метров ради исполнения желания, которое каждый написал на своем стартовом номере. Кто-то из участников пожелал себе "прорыва и осознанности", кто-то — завести собаку.

Но были и более философские цели на будущее, к примеру, всегда оставаться человеком. К слову, в марафоне участвовали даже мамы с колясками и питомцы марафонцев. А на Дерибасовской провели фестиваль глинтвейна, во время которого в огромных чанах на основе натуральных вин и трав варили самые разные варианты этого напитка.