Новострои Одессы сползают в море (видео)

Сегодня, 07:03

Вслед за Черноморском обвалы грунта могут разрушить многоэтажные дома на склонах Одессы


Одесские новостройки в прибрежной зоне могут разделить участь элитных коттеджей в Черноморске, которые из-за оползневых процессов буквально распадаются на части и постепенно сползают к морю. Еще осенью масштабные обвалы грунта угрожали целостности зданий в районе пляжа "Аркадия", а на днях общественники зафиксировали новый оползень на Трассе здоровья в районе бывшего санатория "Россия": склон под дорогостоящими новостроями там постепенно деформируется и сползает.

Разрушительные процессы заметил и снял на видео общественник Руслан Болдижар. На записи видно, как грунт и плитка, которую уложили на склоне под одной из многоэтажек, падают вниз прямо на пешеходные дорожки. "Скоро тут повторится все один в один, как произошло в Черноморске (бывшем Ильичевске) — начнут уходить улицы вместе с обвалами склона", — говорит Болдижар.

Тем временем экологи уверены, что ситуация на этом склоне — лишь малая часть масштабной проблемы. "То, что происходит возле бывшего санатория "Россия", — это мелкие оползневые процессы, спровоцированные таянием снега. Намного серьезней угроза оползней в районе пляжа "Дельфин" и стадиона "Динамо". Там можно наблюдать сколы и трещины верхней части грунта", — объяснил нам эколог Владислав Балинский. По его словам, основная проблема заключается в том, что противооползневые и берегоукрепительные мероприятия активно проводили в Южной Пальмире только до 1980-х, затем все ограничивалось лишь намыванием песка на пляжи.

"Еще в 1960-е на склонах построили системы водоотведения и прорыли подземные водосборные шахты, — поясняет Балинский. — Сейчас все эти системы приходят в упадок, что приводит к постепенному сползанию склонов. И если хотя бы одна часть этой системы выйдет из строя, это приведет к накоплению воды под склонами и разрушению". Ранее в Одессе существовало специальное противооползневое управление, созданное для наблюдения за этими системами и их ремонта, но его, по словам местных жителей, расформировали еще 13 лет назад.

В муниципалитете нам сказали, что за проблемой оползней в горсовете следят. По неофициальной информации, на участке возле бывшего санатория "Россия" еще несколько лет назад застройщик многоэтажных домов начал возводить стену-укрепление для склона, однако стройку заморозили после протеста общественников, которые считали, что эта стена не изменит ситуацию. К слову, прошлым летом мэр Одессы Геннадий Труханов подписал с властями болгарского города Варна меморандум о намерении совместно участвовать в получении гранта от Евросоюза на проведение противооползневых и берегоукрепляющих мероприятий, но пока, судя по всему, дальше меморандума дело не пошло. Проводится ли сейчас работа по укреплению склонов, "Сегодня" спросила у чиновников мэрии, которые обещали подготовить ответ в ближайшее время.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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