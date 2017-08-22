Новые детали жесткого убийства в Одесском СИЗО: заключенного перевели в другой изолятор

Подозреваемый признался в содеянном, раскаялся и теперь сотрудничает со следствием

В Одессе не утихают страсти вокруг жестокого убийства женщины — инспектора местного следственного изолятора. Под стенами СИЗО вновь митинговали общественники, сетуя на нечеловеческие условия содержания заключенных и произвол надзирателей, а копы рассказали о первых результатах расследования.

С убитой сотрудницей одесского СИЗО, 34-летней Аленой Порошенко, близкие и друзья попрощались в понедельник. Напомним, один из арестантов зверски поиздевался над девушкой на хозяйственном дворе и, пытаясь скрыть следы преступления, разрубил топором тело, разложил в мусорные пакеты и выбросил в контейнер, а вещи жертвы закопал.

Копы говорят, что подозреваемый признался в содеянном, раскаялся и теперь сотрудничает со следствием.

"Первоочередные следственные действия уже провели, в том числе и следственный эксперимент, во время которого подозреваемый показал, как все происходило. Он поминутно описал ход своих действий, однако есть несколько версий, которые пока отрабатываются. Мы назначили более десяти судебно-генетических и судебно-медицинских экспертиз и ждем их результатов", — рассказал начальник следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шайхет.

В целях безопасности подозреваемого в зверском убийстве перевели в другое СИЗО. Официально правоохранители не сообщают, где именно пребывает подследственный. Однако в СМИ появилась информация, что подозреваемый находится в Николаевском следственном изоляторе.

"Не могу это, ни подтвердить, ни опровергнуть", – заявил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет, передает УНИАН.

Кадры и зарплата

В облпрокуратуре пенитенциариев винят в халатности, которая привела к трагедии. А в профильном ведомстве на обвинения отвечают жалобами на дефицит кадров и недофинансирование, дескать, не хватает более 30% младших инспекторов, а люди не соглашаются на такую работу из-за низких зарплат.

"Не хватает тех людей, которые непосредственно осуществляют надзор за осужденными. Средняя зарплата составляет 3500 гривен. Мы постоянно направляем в Минюст письма о том, что нам не хватает финансирования, были обращения к президенту и Кабмину, но пока вопрос не решен", — заявил и. о. начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Анатолий Ковтун, подчеркнув, что параллельно с расследованием прокуратуры ведется и внутреннее служебное расследование по факту халатности.

Тем временем активисты обращают внимание на условия содержания арестантов. Под стенами СИЗО прошел уже третий митинг в защиту прав заключенных. В разговоре с Ковтуном активисты потребовали облегчить процесс передачи еды узникам СИЗО и прекратить неожиданные проверки их личных вещей.











Под стенами СИЗО прошел уже третий митинг в защиту прав заключенных. Фото: Полина Мордынская, "Сегодня"



Под стенами СИЗО прошел уже третий митинг в защиту прав заключенных. Фото: Полина Мордынская, "Сегодня"



Под стенами СИЗО прошел уже третий митинг в защиту прав заключенных. Фото: Полина Мордынская, "Сегодня"



Под стенами СИЗО прошел уже третий митинг в защиту прав заключенных. Фото: Полина Мордынская, "Сегодня"

"Шмон-бригада зашла, поломала все, что можно поломать. Вы еще не осужденных людей приговариваете своим безразличием", — не сдерживали эмоций митингующие. К слову, на акцию протеста они прикатили "инструмент" народной люстрации — два мусорных бака, на которых красной краской написали "Люстрация" и "Долой беспредел". Впрочем, несмотря на накал страстей, митинг прошел мирно.

К слову, прокуроры уже изменила правовую квалификацию в уголовном производстве с превышения служебных полномочий на пытки арестантов.