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Новый год на дне морском: одесситы встретили 2017-й под водой, в костюмах Санты и с елью http://www.segodnya.ua/img/article/7840/79_main.1482953051.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/79_tn.1482953051.jpg Одесса На глубину 20 метров рядом с грузовым военным судном "Сулина", которое затонуло во время мировой войны в пяти милях от морвокзала, погрузились около 10 человек.

Новый год на дне морском: одесситы встретили 2017-й под водой, в костюмах Санты и с елью

Сегодня, 06:09

На глубину 20 метров рядом с грузовым военным судном "Сулина", которое затонуло во время мировой войны в пяти милях от морвокзала, погрузились около 10 человек.

Ель. Игрушки пришлось наполнять водой, а гирлянду герметизировать перед погружением на морское дно. Фото: facebook.com
Ель. Игрушки пришлось наполнять водой, а гирлянду герметизировать перед погружением на морское дно. Фото: facebook.com

Одесские дайверы уже отпраздновали Новый год под водой. Опытные аквалангисты в новогодних костюмах вместе с елкой и шампанским погрузились на дно Одесского залива. "Сегодня" выяснила, как прошла подводная вечеринка одесситов.

ПОДВОДНЫЙ КАРНАВАЛ. В этот раз в канун Нового года на глубину 20 метров рядом с грузовым военным судном "Сулина", которое затонуло во время мировой войны в пяти милях от морвокзала, погрузились около 10 человек. Некоторые из них облачились в наряды Зайчика и Санта-Клауса поверх гидрокостюмов, а девушки предстали в облачениях Снежинки и Снегурочки. "Без костюмов, конечно, удобнее, но на безопасность они не влияют, и все ребята опытные. Ради праздника можно!" — рассказал "Сегодня" Николай Андрианов.

Вместе с собой на морское дно аквалангисты взяли живую ель, высотой около полутора метров, елочную гирлянду с огоньками и игрушки. Чтобы украшения держались, еще на берегу к дереву прикрепили канцелярские прищепки, на которые уже под водой крепили пластиковые шары. Само дерево утяжелили грузом, а украшения наполнили водой, чтобы не всплывали. "Нижнюю часть ели мы привязывали к судну, а к верхней прикрепили буек, чтобы он вытягивал ее вверх, — поясняет Николай. — А гирлянду мы герметизировали и подключили к батареям, которые используют для подводных фонарей". Всего под водой ребята провели около часа: они наряжали новогоднее дерево, позировали фотографам и исследовали затонувшее судно.

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Маскарад. Дайверы приоделись к празднику. Фото: facebook.com

Дружная компания подводных исследователей не в первый раз погружается на дно в канун новогодних праздников. "Мы делали это в прошлом году и надеемся повторить в следующем", — говорят дайверы. К слову, весь использованный реквизит ребята забирают с собой, чтобы не вредить морю. "После себя дайверы должны оставлять только пузырьки воздуха, который они выдыхают", — поучают исследователи морских глубин.

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Погружение. Деревце привязали к затонувшему кораблю. Фото: facebook.com
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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