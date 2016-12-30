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Обиженный мужчина забил до смерти своего соседа http://www.segodnya.ua/img/article/7847/72_main.1483107353.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/72_tn.1483107353.jpg Одесса Ссора между мужчинами возникла на бытовой почве

Обиженный мужчина забил до смерти своего соседа

Сегодня, 18:43

Ссора между мужчинами возникла на бытовой почве

Мужчина полностью признал свою вину
Мужчина полностью признал свою вину

В Одесской области произошло жестокое убийство. 51-летний мужчина избил своего соседа. Потерпевший от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

В ходе следствия было установлено, что в тот вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 51-летний мужчина пришел домой к своему 64-летнему соседу, где стал требовать, чтобы потерпевший загнал своих кур в сарай. Хозяин дома отказался выполнить его требования, в результате чего, между ними возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой 51-летний мужчина нанес руками и ногами хозяину дома несколько ударов по голове и туловищу. Злоумышленник затянул тело умершего в его комнату и оставил на полу.

"В считанные часы было установлено местонахождение злоумышленника, которым оказался односельчанин и сосед потерпевшего. Задержанный не стал отрицать своей вины, сославшись на то, что в тот день был выпивший. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины",- сказал начальник Ренийского отделения полиции майор Сергей Зайков.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно действующему законодательству Украины, за данное деяние законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
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Источник:

"Сегодня"

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