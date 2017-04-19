Обвиняемый в смертельном ДТП экс-прокурор требует восстановить его в должности

Сегодня, 18:07

В ответ на обвинение в совершении смертельной аварии, мужчина подал ответный иск в суд

Следующее заседание состоится 26 апреля
Следующее заседание состоится 26 апреля

Сегодня, 19 апреля, в Одесском окружном административном суде состоялось первое рассмотрение иска бывшего прокурора, которого недавно уволили с занимаемой должности в Измаильской прокуратуре за вождение в нетрезвом виде, что привело к смерти женщины-пешехода. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского окружного административного суда.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить указ о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности прокурора Измаильской местной прокуратуры Одесской области", – говорят в пресс-службе суда. Кроме того, экс-прокурор просит восстановить его в должности и выплатить компенсацию за время "вынужденного прогула".

Однако заседание суда пришлось перенести из-за того, что адвокат истца не смог явится в суд, так как находится в командировке. В следующий раз по делу экс-прокурора соберутся 26 апреля.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уволили прокурора, который переехал женщину в селе Кислица. В ходе следствия выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре говорят, что будут просить суд выбрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражей.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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