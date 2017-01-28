Одесса два века назад: интересная прогулка

Одесса активно разрастается и перестраивается, появляются новые архитектурные формы, а удивительные здания прошлого постепенно разрушаются. В городе сохранилось достаточно много памятников архитектуры начала XX века, а вот их предшественников осталось совсем мало.

В этот раз мы узнаем больше о домах, которые построили в молодой Южной Пальмире. Некоторые из них, к примеру, корпус инфекционной больницы, находятся в плачевном состоянии, другие — уже реконструируют и достраивают. А когда-то там были хранилища зерна, богадельня и операционные светил медицины.

"ИНФЕКЦИОНКА". БОЛЬНИЦА ВРЕМЕН СКЛИФОСОВСКОГО



Самый впечатляющий корпус Одесской областной инфекционной больницы построили в стиле классицизма в самом начале XIX века. Первой возвели центральную часть, а два полукруглых крыла строили до 1927-го. Сначала здание предназначалось военному госпиталю. Потом его отдали на нужды карантинной больницы морского порта, затем передали первой городской больнице. В этом корпусе в середине XIX века работали известные хирурги Николай Пирогов и Николай Склифосовский. Сейчас эскулапы принимают пациентов только в левом крыле. В правом — рухнула крыша и часть стен. Здание считается памятником архитектуры национального значения, но реконструкцию пока не ведут.

Ул. Пастера, 5

Старт

ВАЛЛИХОВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ. ПОДАРОК МАКЛЕРА



Дом построили в середине XIX века для успешного биржевого маклера Леопольда Валлиха. Состоятельный предприниматель владел в городе несколькими магазинами. Два здания, которые использовались торговцами в Валиховском переулке, маклер завещал отдать городу для обустройства в них богадельни — приюта для старых и немощных мужчин и женщин с отделением для детей. На фасаде дома под №6 до сих пор сохранилась табличка, которая указывает, что приют открыли за средства Леопольда Валлиха. Само здание возвели из отшлифованного ракушняка. На фасаде нет штукатурки, а вместо лепнины его украшают кованые элементы. А крышу венчают массивные треугольные выступы, похожие на корону.

Пер. Валиховский, 6

Расстояние: 430 м

ДОМ С ЕДИНОРОГАМИ. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФЭНТЕЗИ



Красивый трехэтажный дом на углу улиц Софиевской и Торговой в XIX веке принадлежал архитектору Ксаверию Скаржинскому, который спроектировал множество зданий в Санкт-Петербурге, Харькове и Чернигове. Проект своего дома в Одессе Скаржинский также подготовил самостоятельно. Фасад украшают лепнина, декоративные балконы с каменными оградами и арочные окна, а крышу — металлический купол. До сих пор сохранились оригинальные кованые ворота на въезде во двор. Также фасад дома на "скошенном" углу третьего этажа украшает фамильный герб Скаржинского — гарцующий единорог. В народных поверьях сказочное животное символизирует силу и может очищать воду, отравленную змеями.

Ул. Софиевская, 15

Расстояние: 1250 м

ОДЕССКИЙ ДВОРЕЦ. В СТИЛЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ПАЛАЦЦО



Местные жители прозвали это двухэтажное здание дворцом за схожесть со средневековым итальянским палаццо. Этот необычный дом возвели в 1837-м по проекту архитектора Георгия Торичелли. Внутри помещения создали в виде анфилад — длинного ряда сквозных комнат, а со стороны двора установили полуротонду с колоннами. В начале XX века тут работали несколько гостиниц и ресторан, а после 1917-го апартаменты превратили в коммуналки. В прошлом году после длительного простоя без ремонта здание реконструировали. В процессе ремонта строители ухитрились добавить дворцу еще один этаж-мансарду, но городские чиновники пообещали вернуть памятнику архитектуры первоначальный вид.

Ул. Нежинская, 68

Расстояние: 2750 м

ДОМ ЛЕРХЕ. СТАРОЖИЛ ПРИМОРСКОГО БУЛЬВАРА



В первой половине XIX века этот дом, построенный в 1820-е, принадлежал зажиточному купцу по фамилии Лерхе. В конце столетия особняк решили переделать, пригласив архитектора Германа Шеврембрандта, который прославился как создатель одесской Кирхи. Зодчий создал строение в стиле псевдобарокко и обильно украсил фасад здания лепниной, колоннами и закругленными кверху окнами. К слову, в XIX веке трехэтажный дом с надстройкой заметно выделялся на фоне привычных двухэтажных особняков и казался местным жителям огромным и портящим общий вид бульвара.

Расстояние: Приморский б-р, 5

4450 м

САБАНСКИЕ КАЗАРМЫ. ОТ СКЛАДА ДО КЛАССОВ



В 1827-м архитектор Георгий Торичелли спроектировал для купца Иеронима Сабанского огромное, по меркам того времени, зернохранилище. Тогда это здание, построенное в стиле ампир, считалось самым большим складом в городе и виднелось из любой точки в центре Одессы. Когда Сабанский поддержал польское восстание 1830-х, хранилище вместе с другим имуществом торговца конфисковали в наказание. Какое-то время здание использовали как танцевальные классы, затем в качестве учебных помещений и казарм для военных. Сейчас здесь живут и учатся будущие копы.

Ул. Канатная, 23

Расстояние: 5950 м