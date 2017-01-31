Одесса готовится к турсезону

Сегодня, 07:36

Мэр города поручил чиновникам обновить пешеходные турмаршруты

В Одессе прорабатывают туристические маршруты. Фото из открытых источников
В Одессе прорабатывают туристические маршруты. Фото из открытых источников

В Одессе уже начинают готовиться к лету. Так, глава департамента туризма горсовета Татьяна Маркова рассказала, что в этом году посетители Южной Пальмиры смогут воспользоваться "Картой туриста", которая позволит получить скидки в отелях, ресторанах и музеях.

А мэр города поручил чиновникам обновить пешеходные турмаршруты, в том числе и в Воронцовском переулке.

Также, по словам вице-мэра Павла Вугельмана, представители известной международной сети гостиниц планируют построить несколько филиалов в Одессе. "Еще два оператора подтвердили намерение о строительстве и реконструкции существующих", — сказал вице-мэр.
туризм, туристы, скидки, отели, маршруты

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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