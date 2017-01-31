Одесса готовится к турсезону
Мэр города поручил чиновникам обновить пешеходные турмаршруты
В Одессе уже начинают готовиться к лету. Так, глава департамента туризма горсовета Татьяна Маркова рассказала, что в этом году посетители Южной Пальмиры смогут воспользоваться "Картой туриста", которая позволит получить скидки в отелях, ресторанах и музеях.
А мэр города поручил чиновникам обновить пешеходные турмаршруты, в том числе и в Воронцовском переулке.
Также, по словам вице-мэра Павла Вугельмана, представители известной международной сети гостиниц планируют построить несколько филиалов в Одессе. "Еще два оператора подтвердили намерение о строительстве и реконструкции существующих", — сказал вице-мэр.
Вы сейчас просматриваете новость "Одесса готовится к турсезону". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии