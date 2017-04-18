Одесса подписала меморандум с Советом Европы
Летом город посетят представители Международного Совета Европы, которые обсудят дальнейший план действий
Сегодня, 18 апреля, состоялось подписание меморандума между Одессой и Советом Европы по участию в Национальной сети интеркультурных городов. Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня".
В Национальную сеть вошли 108 городов из 35 стран. Сейчас в украинскую сеть интеркультурных городов входит Мелитополь, Сумы, Винница, Павлоград, Луцк. Одесса, как оказалось, стала первым городом-миллионником, который подписал этот меморандум.
"Мы достаточно серьезно развиваем город как интернациональный. Одесса была европейским городом и строилась европейцами. Понятие мультикультуры – это наш стиль жизни", – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
По мнению координатора украинской сети национальных интеркультурных городов Ксении Рубикондо, Одессе принадлежит интеркультурность.
В июне Одессу посетят представители Международного Совета Европы, которые обсудят дальнейший план действий.
Как отметила руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, эта программа даст возможность заявить о статусе города на уровне Совета Европы.
Она также рассказала, что 19 апреля пройдет воркшоп по созданию учебника, в который войдут лучшие практики по интеркультурности.
Кроме того, представители горсовета подписали соглашение с каналами Arte и BBC-2. Этим летом они начнут снимать 40-минутный фильм о городе.
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