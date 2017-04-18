Одесса подписала меморандум с Советом Европы

Сегодня, 11:42

Летом город посетят представители Международного Совета Европы, которые обсудят дальнейший план действий

Программа даст возможность заявить о статусе города на уровне Совета Европы. Фото: Юлия Те\Сегодня
Программа даст возможность заявить о статусе города на уровне Совета Европы. Фото: Юлия Те\Сегодня

Сегодня, 18 апреля, состоялось подписание меморандума между Одессой и Советом Европы по участию в Национальной сети интеркультурных городов. Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня".

В Национальную сеть вошли 108 городов из 35 стран. Сейчас в украинскую сеть интеркультурных городов входит Мелитополь, Сумы, Винница, Павлоград, Луцк. Одесса, как оказалось, стала первым городом-миллионником, который подписал этот меморандум.

"Мы достаточно серьезно развиваем город как интернациональный. Одесса была европейским городом и строилась европейцами. Понятие мультикультуры – это наш стиль жизни", – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По мнению координатора украинской сети национальных интеркультурных городов Ксении Рубикондо, Одессе принадлежит интеркультурность.

В июне Одессу посетят представители Международного Совета Европы, которые обсудят дальнейший план действий.

Как отметила руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, эта программа даст возможность заявить о статусе города на уровне Совета Европы.

Она также рассказала, что 19 апреля пройдет воркшоп по созданию учебника, в который войдут лучшие практики по интеркультурности.

Кроме того, представители горсовета подписали соглашение с каналами Arte и BBC-2. Этим летом они начнут снимать 40-минутный фильм о городе.
Одесса, мэр, программа, фильм, Маркова, совет европы, меморандум, подписание, труханов, представители

Вы сейчас просматриваете новость "Одесса подписала меморандум с Советом Европы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

В Одессе спасают парки. Фото: dumskaya.net

На укрепление сползающих склонов в одесском парке нужно 20 миллионов гривен

6 Марта, 13:45

Срочные работы необходимо провести под колоннадой возле Воронцовского дворца, говорят власти

Футбол

Постер фильма "Лобановский навсегда"

Фильм "Лобановский навсегда" победил на фестивале в Милане

25 Ноября 2016, 19:27

Украинский фильм победил в номинации "Кино и телефильмы о футболе"

Одесса

Французский фрегат в Одессе. Фото: "Сегодня"

Как проводит время французский фрегат в Одессе

2 Апреля, 18:58

Французы передает украинским морякам опыт и знания, как поддерживать боеспособность судна и бороться с повреждениями

Одесса

Зеленый театр. Активисты предлагают оставить в прежнем виде. Фото: facebook.com

Старейший парк Одессы ждет реконструкция и "звание"

4 Февраля, 11:15

Популярную зону отдыха в Одессе хотят реконструировать и присвоить статус национальной

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования