Одесса подписала меморандум с Советом Европы

Сегодня, 18 апреля, состоялось подписание меморандума между Одессой и Советом Европы по участию в Национальной сети интеркультурных городов. Об этом сообщил корреспондент сайта "Сегодня".

В Национальную сеть вошли 108 городов из 35 стран. Сейчас в украинскую сеть интеркультурных городов входит Мелитополь, Сумы, Винница, Павлоград, Луцк. Одесса, как оказалось, стала первым городом-миллионником, который подписал этот меморандум.

"Мы достаточно серьезно развиваем город как интернациональный. Одесса была европейским городом и строилась европейцами. Понятие мультикультуры – это наш стиль жизни", – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

По мнению координатора украинской сети национальных интеркультурных городов Ксении Рубикондо, Одессе принадлежит интеркультурность.

В июне Одессу посетят представители Международного Совета Европы, которые обсудят дальнейший план действий.

Как отметила руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, эта программа даст возможность заявить о статусе города на уровне Совета Европы.

Она также рассказала, что 19 апреля пройдет воркшоп по созданию учебника, в который войдут лучшие практики по интеркультурности.

Кроме того, представители горсовета подписали соглашение с каналами Arte и BBC-2. Этим летом они начнут снимать 40-минутный фильм о городе.