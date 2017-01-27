Одесса потратит 17 млн на восстановление окружающей среды

Сегодня, 06:26

В планах чиновников — снижение уровня загрязнения воздуха, улучшение качества воды в водоемах, рациональное обращение с отходами и реконструкция канализационных систем

Выбросы. Больше всего городской воздух загрязняют предприятия, которые поставляют воду, газ и тепло. Фото: volnorez.com.ua
Выбросы. Больше всего городской воздух загрязняют предприятия, которые поставляют воду, газ и тепло. Фото: volnorez.com.ua

Одесский исполком одобрил программу охраны и улучшения состояния окружающей среды города на ближайшие пять лет. В планах чиновников — снижение уровня загрязнения воздуха, улучшение качества воды в водоемах, рациональное обращение с отходами и реконструкция канализационных систем. На все планируют потратить 16,71 млн грн из городской казны, но эксперты уверены: стоимость лишь одного проекта может превышать общую сумму почти в 36 раз.

По словам одесских чиновников, подобные программы действовали в городе и раньше, но объем работ от этого не уменьшился. "Нынешнее состояние окружающей среды свидетельствует о том, что практически нет компонентов экосистемы, которые бы не ощущали негативного влияния", — отмечают в муниципалитете. Читая текст программы, который доступен на официальном сайте городского совета, "Сегодня" заметила, что большую часть предполагаемого бюджета хотят потратить только на разработку проектов.

Среди прочего, больше 2 млн грн уйдут на контроль загрязнения воздуха. По данным областного управления статистики, в городе рядом с базами отдыха и санаториями работают больше 150 промышленных предприятий, а больше всего выбросов осуществляют компании, поставляющие воду, тепло и газ. Чтобы решить проблему, согласно программе, город закупит оборудование для передвижной экологической лаборатории, которая будет собирать информацию о состоянии воздуха.

Еще полмиллиона уйдут на разработку плана строительства новых комплексов по утилизации опасных и сортировке твердых отходов. А больше всего — 9,87 млн грн — планируют потратить на проектирование и строительство систем водоотведения во всех районах города. По мнению чиновников, это должно избавить Одессу от проблемы затопления улиц во время сильных дождей и уменьшить загрязнение моря сточными водами.

Некоторые специалисты уже окрестили программу "списком желаний". Эколог Олег Васильев говорит, что проекты водоотведения рассматривали на общественных слушаниях еще в 2015-м, и уже тогда стоимость проведения коммуникаций до очистительных станций и строительства дополнительного коллектора якобы составляла около 600 млн грн.

"Это очень важно для одесситов, ведь жителей Лузановки постоянно заливает во время дождей, а на Пересыпи нет никаких водосборников, поэтому стоки попадают в море", — объясняет Васильев.

А вот эколог Юрий Никитин считает, что сначала чиновникам нужно обратить внимание на вырубку деревьев. "80% предприятий в городе не работает, так что они не основные загрязнители. А вот без деревьев нам скоро станет нечем дышать", — говорит Никитин.

ЭКОЛОГИЯ ПОД НАДЗОРОМ ЕВРОПЫ

Другие города Одесской области не отстают от Южной Пальмиры и тоже стараются улучшить состояние экологии. Так, власть имущие Балтской объединенной громады приступили к реализации Всеукраинской программы "Муниципальная энергетическая реформа" и подписали обязательство, согласно которому до 2030-го сократят выброс предприятиями углекислого газа на 30%. Одним из инициаторов программы был Евросоюз, который мотивирует местных чиновников повышать энергоэффективность и поддерживать экологию.

Теперь на общественных слушаниях местные жители должны решить, какие объекты примут участие в программе. Затем документ утвердит горсовет, а потом проверит Еврокомиссия. Чиновники говорят, что энергетическая реформа, среди прочих предприятий, затронет школы, системы уличного освещения и водоснабжения. Разберутся и с полигоном твердых бытовых отходов.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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