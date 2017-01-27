Одесса в смартфоне: самые интересные приложения

Сегодня, 06:50

При помощи телефона можно следить за транспортом и гулять по городу

Мобильные приложения упростят жизнь. Фото из открытых источников
Мобильные приложения упростят жизнь. Фото из открытых источников

В этом году в Одессе завершается реализация программы "Электронный открытый город" на 2015—2017 годы, согласно которой чиновники планировали реализовать около 30 проектов в сфере информационных технологий. Уже работают новые веб-камеры возле памятников архитектурно-культурного наследия города, а одесситы пользуются бесплатным Wi-Fi в парках, на спортивных площадках и бульварах.

Успешно работает в сети и "Единый центр обращений" граждан, где горожане оставляют свои предложения, жалобы и пожелания по улучшению городской среды и получают оперативные ответы от чиновников. И пока у власть имущих есть время, чтобы реализовать оставшиеся проекты, "Сегодня" выяснила, как информационные технологии помогают одесситам контролировать транспорт, путешествовать и следить за отключением электроэнергии.

"АФИША ГОРОДА ОДЕССЫ". ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВМЕСТЕ
Составить планы культурного отдыха поможет приложение от сайта today.od.ua, который знает обо всех кино- и театральных премьерах, вечеринках и фестах. События рассортированы по датам, местам и категориям, что облегчает их поиск. Тут можно сразу заказать билеты, и курьер доставит их в любую точку города.

EASYWAY. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПО РАСПИСАНИЮ
Это приложение — своеобразный гид по сети общественного транспорта Одессы. Здесь показаны интервалы и время движения, стоимость проезда и маршруты городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и даже фуникулера. Отследить, где в данный момент проезжают трамваи, троллейбусы и городской техтранспорт, можно на сайте transport.odessa.ua.

DISCOVER ODESA. ВОЯЖ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ НА ДИВАНЕ
Британские дизайнеры создали приложение Discover Odesa, благодаря которому можно посмотреть на Южную Пальмиру глазами летящей чайки и увидеть "украинскую Венецию" и другие достопримечательности области, не выходя из дома. Для интерактивных прогулок британцы создали еще и приложение Day in Odesa.

"ОДЕССКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР". РАССЫЛКА "ИЗ ЗАКУЛИСЬЯ"
Известнейший театр Одессы также идет в ногу со временем и запустил мобильное приложение, в котором можно посмотреть план зала и афишу на ближайшие месяцы, а также купить билеты. Есть здесь и блог театралов, посвященный постановкам и закулисным событиям. Владельцы смартфонов первыми получают уведомления о событиях.

"БЛЭКАУТ". ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Благодаря приложению отключение электроэнергии не застанет пользователей врасплох. Здесь в текстовом режиме доступна информация о плановых ремонтах от Одессаоблэнерго и есть карта, на которой дома без электрики отмечают черными метками. В программу можно внести несколько адресов и ежедневно получать уведомления о том, возможен ли там "блэкаут".

"ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОДЕССЕ". ПОДАРОК ЗА КВЕСТ
Чиновники тоже не остались в стороне и создали официальный туристический гид по Одессе на русском и английском языках. Изюминкой приложения стал GPS-квест: пользователь отмечается у определенных достопримечательностей и получает награду. В зависимости от результата это — футболки, наборы открыток и прочие сувениры.
транспорт, билеты, путеводитель, Wi-Fi, приложение

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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