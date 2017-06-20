Одесса закупит почти 50 белорусских троллейбусов

В Одессе появятся 47 новых белорусских троллейбусов, закупленных за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии.

16 июня компания "Белкоммунмаш" выиграла тендер на поставку троллейбусов в Одессу. Стоимость контракта составляет 8 млн 37 тыс. евро.

Как сообщил директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман, тендер открыли 4 ноября 2016 года. По его словам, в конкурсе участвовали компании "Богдан", "Белкоммунмаш", и луцкая "Арготехника".

"С пятницы 16-го за 28 дней мы должны подписать договор с поставщиком. Сейчас наши работники с сотрудниками компании занимаются графиком поставки, договором и другими нюансами. За те же деньги вместо 45 троллейбусов мы возьмем 47", – отметил Жеман.

Как он добавил, это связано с тем, что стоимость троллейбусов белорусской компании оказалось меньше предполагаемой.