Одесса закупит почти 50 белорусских троллейбусов

Сегодня, 18:16

Стоимость контракта с предприятием Республики Беларусь "Белкоммунмаш" составляет более 8 млн евро

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня

В Одессе появятся 47 новых белорусских троллейбусов, закупленных за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии.

16 июня компания "Белкоммунмаш" выиграла тендер на поставку троллейбусов в Одессу. Стоимость контракта составляет 8 млн 37 тыс. евро.

Как сообщил директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман, тендер открыли 4 ноября 2016 года. По его словам, в конкурсе участвовали компании "Богдан", "Белкоммунмаш", и луцкая "Арготехника".

"С пятницы 16-го за 28 дней мы должны подписать договор с поставщиком. Сейчас наши работники с сотрудниками компании занимаются графиком поставки, договором и другими нюансами. За те же деньги вместо 45 троллейбусов мы возьмем 47", – отметил Жеман.

Как он добавил, это связано с тем, что стоимость троллейбусов белорусской компании оказалось меньше предполагаемой. 
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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