Одессита взяли под стражу из-за шуток о минировании

Сегодня, 13:39

В полиции начали уголовное производство в отношении задержанного 

Фото: nashreporter.com
Фото: nashreporter.com

В Одессе сотрудники полиции разоблачили и задержали злоумышленника, который 25 августа грозил взорвать вокзал.

Шутником оказался 50-летний одессит, который накануне "минирования" сообщал в полицию о совершенной им краже кроссовок. Эта информация оказалась правдивой.

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В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что суворовский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который сообщил о том, что его квартира заминирована.
Одесса, вокзал, полиция, минирование

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Источник:

Думская.net

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