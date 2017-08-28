Одессита взяли под стражу из-за шуток о минировании

В полиции начали уголовное производство в отношении задержанного

В Одессе сотрудники полиции разоблачили и задержали злоумышленника, который 25 августа грозил взорвать вокзал.

Шутником оказался 50-летний одессит, который накануне "минирования" сообщал в полицию о совершенной им краже кроссовок. Эта информация оказалась правдивой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минер харьковского вокзала признался, что звонок совершил под градусом

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что суворовский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который сообщил о том, что его квартира заминирована.