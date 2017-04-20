Одесситов будут штрафовать за жарку шашлыков в неустановленных местах

Сегодня, 18:43

К майским праздникам на склонах в Одессе появятся мангальные площадки

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

За разжигание огня на побережье вне специальных мангальных площадок отдыхающих будут штрафовать. Об этом предупредили в пресс-службе Одесского горсовета.

"Для удобства отдыхающих и в целях пожарной безопасности на территории пляжей: КП "Побережье Одессы", "Гидропарк "Лузановка", КП "ПЭО Киевского района", КП "Ланжерон" будут оборудованы мангальные площадки", – говорят в муниципалитет. Тех, кто будет разжигать огонь вне специально оборудованных площадок и стационарных мангалов – сотрудники Департамента муниципальной безопасности будут штрафовать.

Размер штрафа составит от 340 до 1360 гривен. Накажут и тех, кого заметят в порче зеленых насаждений и элементов благоустройства на побережье, в парках и скверах.

К слову, на период праздников, в прибрежной зоне увеличат количество мусорных контейнеров, а въезд разрешат только автомобилям оперативного реагирования и техническому транспорту.
Одесса, Ланжерон, праздники, лузановка, шашлык, гидропарк, побережье

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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