Одесситов будут штрафовать за жарку шашлыков в неустановленных местах

К майским праздникам на склонах в Одессе появятся мангальные площадки

За разжигание огня на побережье вне специальных мангальных площадок отдыхающих будут штрафовать. Об этом предупредили в пресс-службе Одесского горсовета.

"Для удобства отдыхающих и в целях пожарной безопасности на территории пляжей: КП "Побережье Одессы", "Гидропарк "Лузановка", КП "ПЭО Киевского района", КП "Ланжерон" будут оборудованы мангальные площадки", – говорят в муниципалитет. Тех, кто будет разжигать огонь вне специально оборудованных площадок и стационарных мангалов – сотрудники Департамента муниципальной безопасности будут штрафовать.

Размер штрафа составит от 340 до 1360 гривен. Накажут и тех, кого заметят в порче зеленых насаждений и элементов благоустройства на побережье, в парках и скверах.

К слову, на период праздников, в прибрежной зоне увеличат количество мусорных контейнеров, а въезд разрешат только автомобилям оперативного реагирования и техническому транспорту.