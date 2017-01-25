Одесситов научат сортировать мусор и сдавать его на переработку

В Одессе планируют открыть школу сортировки мусора, где горожан научат правильно распределять бытовые отходы и сдавать их на переработку. Кроме того, основатели необычного учебного заведения предлагают запустить в городе специальный грузовик, который будет собирать отсортированное вторсырье, а также инициируют введение в школьную программу уроков по эко-воспитанию.

Инициаторы экологической инициативы — юрист Олеся Крок и микробиолог Екатерина Гречко. Екатерина знает все о пластике. Она "заразила" идеей раздельного сбора мусора не только своих соседей по подъезду, но и весь дом. Теперь его обитатели сдают отходы на переработку, а вырученные средства тратят на благоустройство. "Мы познакомились с Катей примерно полгода назад в соцсетях благодаря другой экологической проблеме нашего города, разговорились, обменялись идеями и начали все продумывать", — пояснила "Сегодня" Олеся Крок.

По словам инициаторов, проект поможет решить актуальную для города проблему отсутствия культуры сортировки мусора и даст конкретные знания о раздельном сборе отходов, ведь предполагает практические занятия, на которых одесситов обучат отделять стекло от пластика и по маркировке определять, в какую корзину лучше отправить бутылку.

"Основные навыки сортировки мусора я освоила два месяца назад, но иногда еще консультируюсь у Кати, в какой контейнер отправлять, например, ту или иную пластиковую бутылку. А раз в две недели отвожу рассортированное вторсырье на переработку, — рассказывает Олеся. — Важно сортировать мусор правильно. Фирмы по переработке жалуются на плохо отсортированные отходы и просят быть более внимательными при отборе, ведь их сортировочные линии обычно ориентированы на конкретный тип мусора".

К тому же за качественно отсортированное вторсырье компании платят больше. Для примера, за килограмм плохо отобранного вторсырья можно выручить 50 коп., если же сортировать по методике — можно заработать уже 2 грн.

Одесситки заручились поддержкой фирм, которые занимаются переработкой, и создали контактную базу, чтобы ученики школы знали, куда везти мусор. Готов и план действий, осталось лишь собрать средства на печать полиграфии — всего 5000 грн. Пока что есть около 600 грн. Средства собирают через одесскую интернет-платформу соцпроектов "Мой город", поэтому финансово поддержать проект могут все желающие. "Мы готовы стартовать, как только наберется необходимая сумма. Хотелось бы начать в середине февраля", — говорит Олеся Крок.

Бесплатные занятия будут проводить в выходные в центре города. "Надеемся, у нас будут ученики", — признаются девушки. Впрочем, уже сейчас одесситы говорят о готовности участвовать в проекте и приобретать новые знания. "Задумка очень полезная, ведь у тех, кто только начинает сортировать мусор, много вопросов", — считает горожанин Александр Кавун.