Одесситов приглашают на фестиваль любви
Пары, которые будут участвовать в квесте, смогут выиграть романтический уикенд
В Одессе 14 февраля в парке Шевченко состоится второй открытый фестиваль любви, посвященный Дню влюбленных.
Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.
В программе фестиваля – квест по парку, в котором могут участвовать все желающие любого возраста. Пара-победитель получит в награду романтический уикенд.
По любовной почте можно будет отправить послание любимому человеку.
Также гостей фестиваля ждут конкурсы, признания в любви, бракосочетания, песни, танцы.
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