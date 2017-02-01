Одесситов приглашают на фестиваль любви

Пары, которые будут участвовать в квесте, смогут выиграть романтический уикенд

В Одессе 14 февраля в парке Шевченко состоится второй открытый фестиваль любви, посвященный Дню влюбленных.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

В программе фестиваля – квест по парку, в котором могут участвовать все желающие любого возраста. Пара-победитель получит в награду романтический уикенд.

По любовной почте можно будет отправить послание любимому человеку.

Также гостей фестиваля ждут конкурсы, признания в любви, бракосочетания, песни, танцы.