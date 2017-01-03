Одесситу оторвало кисть руки взрывом фейерверка

В Одессе юноша остался без левой кисти руки, пытаясь сделать самодельный фейерверк.

Об этом сообщил врач-анестезиолог одной из детских городских больниц Евгений Глазов, пишет "ТрассаЕ95".

По его словам, в медучреждение был госпитализирован 17-летний парень с травмой руки — он пытался сделать самодельный фейерверк, но тот взорвался у него в руках.

Левую кисть пришлось ампутировать.

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