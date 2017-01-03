Одесситу оторвало кисть руки взрывом фейерверка
17-летний парень был госпитализирован, но медикам пришлось провести ампутацию кисти
В Одессе юноша остался без левой кисти руки, пытаясь сделать самодельный фейерверк.
Об этом сообщил врач-анестезиолог одной из детских городских больниц Евгений Глазов, пишет "ТрассаЕ95".
По его словам, в медучреждение был госпитализирован 17-летний парень с травмой руки — он пытался сделать самодельный фейерверк, но тот взорвался у него в руках.
Левую кисть пришлось ампутировать.
Ранее сообщалось, что в Индии в городе Аурангабад произошел пожар на рынке, где продавали петарды и пиротехнику: в результате сгорели около 200 торговых палаток и 40 машин.
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