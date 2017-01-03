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Одесситу оторвало кисть руки взрывом фейерверка http://www.segodnya.ua/img/article/7853/17_main.1483441702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/17_tn.1483441702.jpg Одесса 17-летний парень был госпитализирован, но медикам пришлось провести ампутацию кисти

Одесситу оторвало кисть руки взрывом фейерверка

Сегодня, 20:25

17-летний парень был госпитализирован, но медикам пришлось провести ампутацию кисти

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе юноша остался без левой кисти руки, пытаясь сделать самодельный фейерверк.

Об этом сообщил врач-анестезиолог одной из детских городских больниц Евгений Глазов, пишет "ТрассаЕ95".

По его словам, в медучреждение был госпитализирован 17-летний парень с травмой руки — он пытался сделать самодельный фейерверк, но тот взорвался у него в руках.

Левую кисть пришлось ампутировать.

Ранее сообщалось, что в Индии в городе Аурангабад произошел пожар на рынке, где продавали петарды и пиротехнику: в результате сгорели около 200 торговых палаток и 40 машин.
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