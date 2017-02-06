Одесситы должны за коммуналку 160 млн грн

Сегодня, 23:45

За два месяца город полностью израсходует субвенцию, которую ему выделили на год

Задолженность может вырасти. Фото: UTmagazine
Задолженность может вырасти. Фото: UTmagazine

Задолженность Одессы перед поставщиками коммунальных услуг на начало февраля составляет около 160 млн грн. Как заявила начальник департамента финансов горсовета Светлана Бедрега, на 2017-й из госбюджета Одессе выделили 305 млн грн в качестве компенсации за предоставленные субсидии и льготы, но только в январе на эти цели потратили около 110 млн грн.

"В январе-феврале мы полностью израсходуем субвенцию, которую выделили городу", — пояснила Бедрега. То есть задолженность может вырасти. По словам чиновницы, горсовет обратился к губернатору с просьбой обсудить этот вопрос на уровне области с премьер-министром Украины, чтобы решить вопрос долга.
компенсации, коммуналка, льготы, субвенции, субсидии, задолженность

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Автор:

Назар Мельников

Источник:

"Сегодня"

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