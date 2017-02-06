Одесситы должны за коммуналку 160 млн грн

За два месяца город полностью израсходует субвенцию, которую ему выделили на год

Задолженность Одессы перед поставщиками коммунальных услуг на начало февраля составляет около 160 млн грн. Как заявила начальник департамента финансов горсовета Светлана Бедрега, на 2017-й из госбюджета Одессе выделили 305 млн грн в качестве компенсации за предоставленные субсидии и льготы, но только в январе на эти цели потратили около 110 млн грн.

"В январе-феврале мы полностью израсходуем субвенцию, которую выделили городу", — пояснила Бедрега. То есть задолженность может вырасти. По словам чиновницы, горсовет обратился к губернатору с просьбой обсудить этот вопрос на уровне области с премьер-министром Украины, чтобы решить вопрос долга.