ФОТОФАКТ. Одесситы принесли под здание полиции убитых животных (18+)

Одесские зоозащитники сегодня устроили еще один митинг под стенами Главного управления Нацполиции в Одесской области. С собой они принесли не только плакаты, призывающие гуманно относится к хвостатым, но и трупы собак, недавно убитых догхантерами.

От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи убийства бездомных животных. "Активисты написали два заявления по факту жестокого обращения, и мы вновь договорились о совместной работе", — пояснили "Сегодня" в Главном управлении полиции.