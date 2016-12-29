ФОТОФАКТ. Одесситы принесли под здание полиции убитых животных (18+)
От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи расправы над бездомными собаками
Одесские зоозащитники сегодня устроили еще один митинг под стенами Главного управления Нацполиции в Одесской области. С собой они принесли не только плакаты, призывающие гуманно относится к хвостатым, но и трупы собак, недавно убитых догхантерами.
От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи убийства бездомных животных. "Активисты написали два заявления по факту жестокого обращения, и мы вновь договорились о совместной работе", — пояснили "Сегодня" в Главном управлении полиции.
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