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ФОТОФАКТ. Одесситы принесли под здание полиции убитых животных (18+) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/74_main.1482951748.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/74_tn.1482951748.jpg Одесса От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи расправы над бездомными собаками

ФОТОФАКТ. Одесситы принесли под здание полиции убитых животных (18+)

Вчера, 21:02

От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи расправы над бездомными собаками

Одесские зоозащитники сегодня устроили еще один митинг под стенами Главного управления Нацполиции в Одесской области. С собой они принесли не только плакаты, призывающие гуманно относится к хвостатым, но и трупы собак, недавно убитых догхантерами.

От правоохранителей митингующие требовали расследовать случаи убийства бездомных животных. "Активисты написали два заявления по факту жестокого обращения, и мы вновь договорились о совместной работе", — пояснили "Сегодня" в Главном управлении полиции.
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Источник:

"Сегодня"

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