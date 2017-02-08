Одесситы сняли "ледяной дрифт" маршрутки

В Одессе на парковке одного из торговых центров маршрутка "задрифтовала" на скользкой дороге.

Очевидцы опубликовали видео инцидента.

Из-за вчерашнего ледяного дождя и ухудшения погоды образовался гололед. Как уже сообщалось, по этой причине вчера в Одессе происходили массовые ДТП.

А к 17:00 в травмпункты обратились около 80 человек.

По данным синоптиков, 8-10 февраля в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий.