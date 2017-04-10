Одесситы застряли в пробках
Сегодня утром многие жители города не смогли попасть на работу вовремя
Одессу сковали пробки. Фото: соцсети
Одессу сковали пробки. Фото: соцсети
Одессу сковали пробки. Фото: соцсети
Из-за перекрытия улиц в местах проведения праздничных мероприятий в честь 73 годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, город сковали 9-балльные пробки. Об этом сообщают очевидцы.
По словам жителей, еще два часа назад невозможно было проехать по многим улицам. В том числе, непроездными были Канатная, Большая Арнаутская, Сегедская и Среднефонтанская.
"Час стою в пробке на Французском бульваре", – написала в соцсети одесситка Елена.
"20 минут ехали от седьмой до шестой станции Большого Фонтана", – рассказала одесситка Юлия Кишина.
Жители города рассказывают, что из-за перекрытий опоздали сегодня на работу и учебу. Сейчас онлайн сервисы, которые определяют уровень пробок на дорогах, показывают 7 баллов, но заторы постепенно рассасываются.
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