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Одесские активисты проследят за коммунальщиками http://www.segodnya.ua/img/article/7870/28_main.1484072152.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/28_tn.1484072152.jpg Одесса В Преображенском парке общественники контролируют вырубку деревьев

Одесские активисты проследят за коммунальщиками

Сегодня, 20:28

В Преображенском парке общественники контролируют вырубку деревьев

Активисты следят за вырубкой. Иллюстрация: ruwest.ru
Активисты следят за вырубкой. Иллюстрация: ruwest.ru

Одесские активисты взялись контролировать работу озеленительной службы города. По словам общественников, сотрудники службы вместо сухих и аварийных деревьев якобы спиливают здоровые насаждения, чем наносят вред городским паркам и экологии.

Экоактивист Владислав Балинский рассказал "Сегодня", что во время сильных морозов в Преображенском парке установили мобильный пункт обогрева, тепло в котором поддерживают дровами. Для этого сотрудники КП "Горзелентрест", по словам Балинского, рубят деревья в парке, и активисты волнуются, что сотрудники КП вместе с сухостоями могут пустить на дрова и живые растения.

"Рубить деревья в зимнее время вообще неправильно. В холодное время трудно определить, засохло ли растение. Мы понимаем необходимость вырубки деревьев для обогрева, но случается, что коммунальщики рубят все подряд и убивают живые деревья", — рассказал нам Балинский. Чтобы контролировать работу коммунальщиков, во вторник общественники дежурили в парке с 8:00 до 19:00. В ближайшие дни волонтеры проведут еще несколько таких рейдов и призывают одесситов присоединиться к проверкам.

В приемной КП "Горзелентрест" "Сегодня" рассказали, что вырубка деревьев в парке действительно идет, но убирают лишь сухостой: "Для этого у рабочих есть все необходимые документы и разрешения".
активисты, вырубка, деревья, горзелентрест, коммунальщики

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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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