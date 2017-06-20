Одесские магистрали от перегруза спасают весами: на установку выделили 7 млн

Сегодня, 07:26

Чтобы уберечь главные магистрали области от выбоин, там будут проверять вес транспорта

Весы для фур. Проверяют вес автомобиля во избежание перегруза. Фото: izbirkom.org.ua
Весы для фур. Проверяют вес автомобиля во избежание перегруза. Фото: izbirkom.org.ua

В Одесской области не только ремонтируют старые дороги, но и пытаются уберечь от повреждений новые магистрали. Для этого на главных дорогах Одесской области планируют взвешивать грузовики, вес которых, превышающий нормы, часто становится первоочередной причиной разрушения дорожного полотна. На установку девяти весовых комплексов облсовет уже выделил 7 млн грн.

Проблема чрезмерного веса грузовиков для области с несколькими портами не нова. Митинги против неконтролированного проезда фур проходили не только на региональных трассах, но и в самой Одессе. Власть имущие прислушались к возмущениям и предложили свое решение: "Необходимо создать девять современных стационарных габаритно-весовых комплексов, на которых прозрачно и без задержек будут проводить контроль автомобилей".

Как выяснила "Сегодня", комплексы, среди прочего, планируют установить на трассах Одесса — Киев, Одесса — Николаев, Одесса — Мелитополь, Одесса — Рени. "Уже утвердили местоположение площадок для взвешивания и штрафплощадок для тех, кто его не прошел. Ожидается, что уже в следующем году представители Укртрансбезопасности, Автодора и полиции будут совместно патрулировать дороги: составлять акты о нарушениях и сопровождать транспорт на штрафплощадки", — рассказали нам в пресс-службе Облавтодора.

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Весовой комплекс, который установили в Затоке, уже на ремонте. Фото: usionline.com

Весной аналогичный весовой комплекс установили на въезде в курортный поселок Затока, но сейчас он уже не работает. "Там работали мобильные весы, у которых очень высокая амортизация. Они не были рассчитаны на тот поток, который едет по этой трассе, и сейчас они в Киеве на ремонте", — пояснили в Облавтодоре. Местные жители успели оценить новшество. "Безусловно, эти комплексы нужны, ведь если их вообще не будет, начнется беспредел, и каждый будет загружен так, как ему вздумается", — рассказал "Сегодня" житель Затоки Владимир.

По словам лидера общественной организации "Дорожный контроль Одесса" Алексея Булгару, перегруженные фуры создают ямы на дорогах, что опасно для других водителей. "В темное время суток плохая дорога очень опасна, на скорости могут и колеса слететь, — считает он, но отмечает, что проблема плохих дорог намного шире. — Сначала нужно создать транспортную систему: облагородить дороги, создать паркоместа и приемлемые условия для передвижения всех автомобилистов".
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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