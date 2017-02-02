Одесские моржи купаются в замерзшем Черном море (видео)

Сегодня, 18:01

Чтобы окунуться в ледяную воду, любителям зимнего купания сначала нужно найти полынью на берегу замерзшего моря 


Видео: Олег Кудря

В Одессе моржи искупались среди льдин замерзшего Черного моря.

В основном купаются в Отраде возле "Желтого камня" — там самая большая полынья, которая не замерзает даже в лютый мороз, пишет culturemeter.od.ua. Иногда любители зимнего купания приходят также и на другие пляжи.

Вода со льдом исключительно холодная и совсем не греет, как, например, в декабре, когда воздух морозный, а вода имеет температуру от 5 до 10 градусов тепла, сообщают купающиеся.

Напомним, в сети появилось захватывающее видео, снятое с дрона над замерзшим Киевским морем. Бескрайние обледеневшие просторы, крошечные фигурки людей и одинокий маяк посреди скованной морозом воды – зрелище очень впечатляющее.
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