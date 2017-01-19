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ФОТОФАКТ. Одесские "моржи" установили рекорд http://www.segodnya.ua/img/article/7899/77_main.1484856790.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/77_tn.1484856790.jpg Одесса Одесситы получили "Золото" за массовое моржевание

ФОТОФАКТ. Одесские "моржи" установили рекорд

Сегодня, 22:13

Одесситы получили "Золото" за массовое моржевание

Несколько сотен одесситов, окунаясь в ледяное море в честь Крещения, установили новый всеукраинский рекорд "за самое массовое одновременное моржевание". В полынью окунулись несколько сотен людей.

Представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий подтвердил установление нового рекорда, но уточнил: "Осталось подсчитать по видеозаписям, сколько именно человек приняло участие, чтобы внести точную цифру". Действо происходило в присутствии спасателей.

Ранее сообщалось, что тысячи людей искупались в полночь на Золотом Берегу.

Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.
рекорд, Крещение, море, моржи

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Источник:

"Сегодня"

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