ФОТОФАКТ. Одесские "моржи" установили рекорд

Несколько сотен одесситов, окунаясь в ледяное море в честь Крещения, установили новый всеукраинский рекорд "за самое массовое одновременное моржевание". В полынью окунулись несколько сотен людей.

Представитель Книги рекордов Украины Дмитрий Яицкий подтвердил установление нового рекорда, но уточнил: "Осталось подсчитать по видеозаписям, сколько именно человек приняло участие, чтобы внести точную цифру". Действо происходило в присутствии спасателей.

Ранее сообщалось, что тысячи людей искупались в полночь на Золотом Берегу.

Напомним, сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.