Одесские таксисты могут перекрыть Балковскую: перенесли суд по делу их погибшего друга

На сегодняшнее заседание не доставили одного из обвиняемых, а прокурор присутствовал на другом заседании

В Одессе сегодня, 24 января, в Приморском райсуде должно было состояться заседание по делу троих обвиняемых, подравшихся 4 мая с 22-летним таксистом Денисом, который в итоге скончался. Однако заседание не состоялось из-за неявки одного задержанного и прокурора.

Об этом сообщил корреспондент "Сегодня.ua".

На заседание пришла группа таксистов в количестве 15 человек. Они были знакомы с погибшим.

Как выяснилось, одного из обвиняемых, содержащегося в Одесском следственном изоляторе, не доставили в суд. А прокурор по этому делу заседал на другом деле и не мог присутствовать. Поэтому стороны решили перенести суд на 6 февраля.

На сегодняшнем заседании прокурор планировал представить суду письменные доказательства преступления.

По словам судьи, следственный изолятор получил требование доставить обвиняемого еще 27 декабря.

Собравшиеся на заседании таксисты заявили, что если в следующий раз судебное заседание перенесут, они перекроют движение на Балковской.

"Это бывшие студенты ОГУВД, их родители имеют чины, поэтому сами понимаете. Могут быть договоренности", – отметил таксист Александр.

Сторона защиты обвиняемых уверена – они бы не явились в суд, если бы были договоренности.

По их мнению, обвиняемого не доставили из-за сбоя в системе следственного изолятора.

Адвокаты также отметили, что прокурор явился перед началом заседания и объяснил причины, по которым не может присутствовать.

Напомним, 4 мая на углу улиц Базарной и Успенской произошла драка между четырьмя молодыми людьми. Один из них ударил несколько раз ножом таксиста Дениса, направляющегося домой.

От полученных ранений потерпевший 22-летний парень, не выходя из комы, умер в больнице. По этому факту открыли уголовное производство за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также по хулиганству.

Двое студентов ОГУВД находятся под домашним арестом. По мнению следствия, они не били Дениса ножом. Им вменяются хулиганство и умышленное телесное повреждение. Их знакомый находится под стражей. Следствие установило, что именно он ударил парня ножом. Этот обвиняемый курсантом полиции не являлся.

13 декабря несколько десятков таксистов устроили акцию напротив здания Приморского суда и выстроились в ряд. В суде должны были проводить первое заседание по этому делу.