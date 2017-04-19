Одесские водолазы начали подготовку к туристическому сезону

Сегодня, 11:47

Специалисты очищают от скопившегося мусора морское дно возле городских пляжей


Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Фото: omr.gov.ua

Побережье Одессы приводят в порядок в преддверии летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Одессы.

"Сотрудники коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" проводят восстановление спасательных вышек, находящихся на пляжах города. Водолазы исследуют и проводят очистку дна от предметов, несущих угрозу при купании", – рассказали в муниципалитете.

Коммунальщики достают со дна моря стеклянные и пластиковые бутылки, металлические трубы, ведра и даже автомобильную резину. Также специалисты маркируют и демонтируют опасные предметы.

По словам чиновников, уборку уже закончили в Киевском, Приморском и Суворовском районах Одессы. А полностью завершить работы обещают к первому мая.

Ранее сообщалось, что к курортному сезону в Одессе отремонтируют лестницы.
Одесса, трубы, коммунальщики, специалисты, порядок, бутылки, водолазы, побережье, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "Одесские водолазы начали подготовку к туристическому сезону". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Грузовик снес светофор. Фото: Facebook

В Одессе грузовик снес новый светодиодный светофор

8 Декабря 2016, 13:53

Сейчас коммунальщики устанавливают светофор обратно на место

Одесса

Пострадавший от вандалов памятник Дерибасу привели в порядок

24 Февраля, 14:38

Хулиганы испортили баллончиком с краской не только монумент, но и территорию вокруг него

Одесса

Мужчина задержан. Фото: pixabay.com

В Одессе полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с пистолетом

2 Февраля, 19:11

Во время обыска у него нашли также складной нож, полиция проводит расследование 

Одесса

Переселенцы. Фото: Архив

В Одессе переселенцы готовятся к зиме без тепла и воды

24 Октября 2016, 14:46

Из бывшей школы-интерната хотят сделать кризисный центр

Одесса

Люди блокируют движение на улицах. Фото: Таймер

Четвертые сутки без света: одесситы снова перекрывают улицы

15 Октября 2016, 18:24

Гороже требуют от властей решить проблему 

Одесса

В Одессе идет ремонт Потемкинской лестницы. Фото: odessit.ua

В Одессе Потемкинскую лестницу закроют для пешеходов до конца апреля

31 Января, 15:51

Рабочие перекроют проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования