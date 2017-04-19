Одесские водолазы начали подготовку к туристическому сезону
Специалисты очищают от скопившегося мусора морское дно возле городских пляжей
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Фото: omr.gov.ua
Побережье Одессы приводят в порядок в преддверии летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Одессы.
"Сотрудники коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" проводят восстановление спасательных вышек, находящихся на пляжах города. Водолазы исследуют и проводят очистку дна от предметов, несущих угрозу при купании", – рассказали в муниципалитете.
Коммунальщики достают со дна моря стеклянные и пластиковые бутылки, металлические трубы, ведра и даже автомобильную резину. Также специалисты маркируют и демонтируют опасные предметы.
По словам чиновников, уборку уже закончили в Киевском, Приморском и Суворовском районах Одессы. А полностью завершить работы обещают к первому мая.
Ранее сообщалось, что к курортному сезону в Одессе отремонтируют лестницы.
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