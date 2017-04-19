Одесские водолазы начали подготовку к туристическому сезону

Побережье Одессы приводят в порядок в преддверии летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Одессы.

"Сотрудники коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" проводят восстановление спасательных вышек, находящихся на пляжах города. Водолазы исследуют и проводят очистку дна от предметов, несущих угрозу при купании", – рассказали в муниципалитете.

Коммунальщики достают со дна моря стеклянные и пластиковые бутылки, металлические трубы, ведра и даже автомобильную резину. Также специалисты маркируют и демонтируют опасные предметы.

По словам чиновников, уборку уже закончили в Киевском, Приморском и Суворовском районах Одессы. А полностью завершить работы обещают к первому мая.

Ранее сообщалось, что к курортному сезону в Одессе отремонтируют лестницы.