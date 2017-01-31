ФОТОФАКТ. Одесские военные и чиновники присоединились к флешмобу с отжиманиями (видео)

Сегодня, 20:57

К акции присоединились сотрудники мэрии Балты и Килийский дивизион морской охраны


22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua

22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua

22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua

22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua

В Одесской области все больше людей присоединяются к флешмобу 22 Push up challenge в поддержку ветеранов войны с постравматическим синдромом, в рамках которого участники отжимаются по 22 раза.

На днях к этой акции присоединились сотрудники мэрии Балты и Килийский дивизион морской охраны. Даже военные 137-го одесского батальона морской пехоты отжались во время службы в зоне боевых действий на Донбассе.

Ранее ради бойцов отжимались патрульные Одессы.
военные, флешмоб, отжимания

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"Сегодня"

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