ФОТОФАКТ. Одесские военные и чиновники присоединились к флешмобу с отжиманиями (видео)

В Одесской области все больше людей присоединяются к флешмобу 22 Push up challenge в поддержку ветеранов войны с постравматическим синдромом, в рамках которого участники отжимаются по 22 раза.

На днях к этой акции присоединились сотрудники мэрии Балты и Килийский дивизион морской охраны. Даже военные 137-го одесского батальона морской пехоты отжались во время службы в зоне боевых действий на Донбассе.

Ранее ради бойцов отжимались патрульные Одессы.