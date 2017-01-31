ФОТОФАКТ. Одесские военные и чиновники присоединились к флешмобу с отжиманиями (видео)
К акции присоединились сотрудники мэрии Балты и Килийский дивизион морской охраны
22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua
22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua
22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua
22 PUSH UP CHALLENGE. Фото: youtube.com, balta-rada.gov.ua
В Одесской области все больше людей присоединяются к флешмобу 22 Push up challenge в поддержку ветеранов войны с постравматическим синдромом, в рамках которого участники отжимаются по 22 раза.
На днях к этой акции присоединились сотрудники мэрии Балты и Килийский дивизион морской охраны. Даже военные 137-го одесского батальона морской пехоты отжались во время службы в зоне боевых действий на Донбассе.
Ранее ради бойцов отжимались патрульные Одессы.
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