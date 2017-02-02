Одесских таможенников подозревают в махинациях: в бюджет не попало 1,2 млрд гривен

В преступлении также подозреваются два должностных лица частного предприятия, которые подделывали документы

Трем должностным лицам Одесской таможни и руководителям предприятия, причастным к уклонению от уплаты 1,2 млрд гривен в бюджет при ввозе нефтепродуктов, сообщили о подозрении в преступлении.

Об этом в ходе брифинга сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает корреспондент Сегодня.ua.

В ходе следствия выяснилось, что таможенники вместе с другими людьми под видом транзита и повторного вывоза нефти реализовали на территории страны 800 тысяч тонн нефтепродуктов.

Кроме того, в преступлении подозреваются два должностных лица частного предприятия. Они готовили поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов и подавали их в таможенный орган.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество компании, специально приобретенное для прикрытия преступных операций с нефтепродуктами.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе банкиры присвоили 60 миллионов гривен.