Одесским школьникам подтянут баллы по ВНО при помощи спецкурсов в Интернет

В Одессе презентовали онлайн-платформу "Будь умным", с помощью которой школьники смогут подготовиться к внешнему независимому оцениванию знаний во всемирной паутине. Представляя портал, председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что последние несколько лет область занимала одно из последних мест по результатам ВНО, и этот показатель необходимо исправлять. "У данного проекта нет аналогов в других регионах. Это первый случай, когда подготовка к ВНО становится доступной и бесплатной", — заявил Степанов.

"Сегодня" зашла на сайт odessa.prozno.com, чтобы разобраться, как работает система. На самом сайте нет никаких лекций и курсов — только статистика о том, как сдают ВНО одесские школьники и объяснения, почему удобно учиться онлайн

и как зарегистрироваться на двух образовательных интернет-проектах, которые, собственно, и обеспечивают подготовку к тестированию.

Согласно инструкции, школьник должен перейти на страницу выбранного проекта, ввести там код, который получил у своего классного руководителя, и выбрать интересующий его предмет. "Коды будут во всех одесских школах, — сказали нам представители одного из проектов. — Для школьников курсы бесплатные, а взрослые могут приобрести один курс за 990 гривен".



Правда, пока что, по словам представителей одесских школ, коды для регистрации у них не появились. "Я ничего об этом не слышала. Но мы постоянно рассказываем ученикам о разных сайтах, на которых можно подготовиться", — рассказали нам в школе №105. А вот в учебном заведении №62 о проекте знают, но будущие выпускники в нем еще не участвуют.

"Пока кодов у нас нет, — говорит директор Сергей Иванов. — Но сама идея хорошая, сейчас не у всех есть возможность оплачивать репетиторов".

А в Ришельевском лицее нам рассказали, что о курсах знают не понаслышке. "Мы сотрудничаем с ними, помогаем разрабатывать методику, — рассказал нам директор лицея Валерий Колебошин. — У нас есть свой сайт для дистанционного образования, так что дети получают достаточно знаний".