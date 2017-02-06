Одесский аэропорт отменил рейсы из-за тумана

Одесский аэропорт из-за плохой видимости и тумана отменил шесть рейсов. Об этом "Сегодня" сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

Среди отмененных рейсов – два входящих, из Стамбула и Тель-Авива, и четыре исходящих – один на Стамбул и три на Киев.

"На данный момент работа аэропорта налажена, и самолеты прибывают", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Тем временем Одесской области объявили штормовое предупреждение. В области сохранится туман, а видимость на дорогах будет не дальше 200-500 метров, сообщили в пресс-службе одесского горсовета.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, во вторник и среду в Одессе ожидается снег с дождем. Во вторник сохранится плюсовая температура, а в среду похолодает до пяти-семи градусов мороза.

Ранее сообщалось, что сегодня из-за снегопада пробки в столице достигли 10 баллов. Ситуация на дорогах радикально отличалась от обычного дня.