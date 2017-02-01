Одесский прокурор Гольбарт вернулся на работу после коррупционного скандала

Сегодня, 13:09

Прокурора, якобы причастного к получению взятки, восстановили в должности. Прокуратура Одесской области обжалует решение суда

Александр Гольбарт. Фото: Рупор Одессы
Александр Гольбарт. Фото: Рупор Одессы

Прокуратура Одесской области обжалует в апелляционном порядке решение суда, по которому восстановили в должности прокурора Александра Гольбарта, якобы причастного к получению взятки.

Об этом корреспонденту Сегодня.ua рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Инна Верба.

"Александру Гольбарту удовлетворили исковые требования. Мы это решение будем обжаловать в апелляционном порядке", – сообщила она.

11 января Одесский окружной административный суд восстановил Александра Гольбарта в должности начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам прокуратуры Одесской области или равнозначной должности.

Оспариваемый в суде приказ об увольнении принят на основании результатов служебной проверки причастности должностных лиц прокуратуры области к вымогательству 40 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

Суд признал противоправным и отменил этот приказ от 5 августа 2016 года, подписанный прокурором области Олегом Жученко.

Кроме этого, суд обязал прокуратуру области выплатить Александру Гольбарту 86 444,6 гривен заработка за время вынужденного прогула.

Суд также установил, что обстоятельства, указанные в заключении служебного расследования, не доказывают того, что Гольбарт нарушил присягу работника прокуратуры или нарушил Кодекс профессиональной этики.

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Напомним, в июне уволили одесских прокуроров, у которых 26 апреля сотрудники СБУ и военной прокуратуры проводили обыски. Одного из них перевели на должность с меньшим объемом работы. А Александра Гольбарта уволили с должности сразу после выхода с больничного.

Этих работников прокуратуры подозревали в вымогательстве 40 тысяч долларов с экс-главы Государственной экологической инспекции Одесской области Юлии Хмарской. Как установили правоохранители, деньги прокуроры требовали за ненаправление в суд обвинительного акта в отношении Хмарской.

Одним из фигурантов дела был Александр Гольбарт. Его брата Виктора суд отправил в СИЗО.

Кроме того, 21 марта экс-прокурор области Давид Сакварелидзе подписал приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Михаила Минаева и Александра Гольбарта за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при досудебном расследовании убийства сотрудника Малиновской прокуратуры Сергея Мельничука.
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Источник:

"Сегодня"

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