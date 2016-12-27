Одесский суд приговорил иностранца к 7 годам тюрьмы за контрабанду кокаина

Суд приговорил гражданина Египта к семи годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ходе расследования установлено, что в 2014 году гражданин Египта, который долгое время проживал в Одессе, решил существенно улучшить материальное положение за счет контрабанды и сбыта кокаина. Для этого он наладил покупку наркотического средства из Нигерии. Египтянин получал наркотики в Одессе по почте и планировал продавать их.

После получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина, мужчину разоблачили правоохранители.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратурой Южного региона и СБУ задержали патрульного полиции Одессы, который торговал наркотиками прямо в помещении управления полиции.