Одесский суд приговорил иностранца к 7 годам тюрьмы за контрабанду кокаина
Гражданин Египта решил улучшить свое материальное положение
Суд приговорил гражданина Египта к семи годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в Одессу.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе расследования установлено, что в 2014 году гражданин Египта, который долгое время проживал в Одессе, решил существенно улучшить материальное положение за счет контрабанды и сбыта кокаина. Для этого он наладил покупку наркотического средства из Нигерии. Египтянин получал наркотики в Одессе по почте и планировал продавать их.
После получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина, мужчину разоблачили правоохранители.
Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратурой Южного региона и СБУ задержали патрульного полиции Одессы, который торговал наркотиками прямо в помещении управления полиции.
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