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Одесский суд приговорил иностранца к 7 годам тюрьмы за контрабанду кокаина http://www.segodnya.ua/img/article/7836/17_main.1482850062.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/17_tn.1482850062.jpg Одесса Гражданин Египта решил улучшить свое материальное положение 

Одесский суд приговорил иностранца к 7 годам тюрьмы за контрабанду кокаина

Вчера, 16:45

Гражданин Египта решил улучшить свое материальное положение 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Суд приговорил гражданина Египта к семи годам лишения свободы за контрабанду наркотиков в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ходе расследования установлено, что в 2014 году гражданин Египта, который долгое время проживал в Одессе, решил существенно улучшить материальное положение за счет контрабанды и сбыта кокаина. Для этого он наладил покупку наркотического средства из Нигерии. Египтянин получал наркотики в Одессе по почте и планировал продавать их.

После получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина, мужчину разоблачили правоохранители.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратурой Южного региона и СБУ задержали патрульного полиции Одессы, который торговал наркотиками прямо в помещении управления полиции.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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