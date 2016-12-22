Одесскую область возглавил полиграфист: первые шаги и мнение политологов

Степанов уже работал в Одесской области – с 2008 по 2010 год он занимал должность замгубернатора

Нацагентство по вопросам государственной службы назвало имя победителя конкурса на пост губернатора Одесской области. Им стал 41-летний директор ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Максим Степанов. Теперь дело осталось за малым — приказ о назначении Степанова на должность должен подписать президент.

В последнем туре конкурсного отбора, который проходил в форме собеседования, Степанов сражался за право стать у руля области с пятью кандидатами. По итогам конкурса он набрал 14,4 балла, тогда как его главный конкурент, мэр Балты Сергей Мазур — 8 баллов. Отметим, что Мазур стал городским головой еще во время президентства Виктора Януковича и занимает этот пост уже шесть лет. В случае форс-мажора или отказа Степанова от должности именно Мазур займет высокий пост.

Несмотря на то, что никто из участников конкурса о своем желании оспорить результаты пока не заявил, один из претендентов, экс-депутат местного горсовета Александр Остапенко, заявил, что члены комиссии оценивали кандидатов предвзято. "Субъективность "судей" убивает смысл соревнования", — считает Остапенко.

ПЕРВЫЕ ШАГИ. Степанов уже работал в Одесской области. С 2008 по 2010 год он занимал должность замгубернатора, а в 2011-м стал директором полиграфического комбината. "Первым делом необходимо набрать команду, невозможно планировать работу, когда в области у девяти районов нет глав, а еще пятерым высказали недоверие. Пока даже распоряжения отдавать некому, поэтому сначала по конкурсу наберем профессионалов и начнем работать", — рассказал "Сегодня" о первых шагах на посту Максим Степанов.

Одесские политологи к новому губернатору пока лишь присматриваются. "У него есть опыт управления большими структурами, но хватит ли его, чтобы справиться с управлением областью, пока не ясно", — считает политолог Леонид Дузь.

По словам эксперта Ярослава Католика, многое будет зависеть от команды и взаимодействия с облсоветом и мэром Одессы. "Сейчас в области идет война всех против всех. Новому губернатору необходимо искать компромисс и уметь договариваться", — считает Католик.

А политолог Геннадий Чижов полагает, что новый рулевой будет поддерживать пропрезидентскую позицию: "Он шел по карьерной лестнице сам, никто ему не помогал и не вытягивал на высокие посты".

ЗАДАЧИ: ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТА И ПАРКИ

Пока в городе и области активно обсуждают результаты конкурса на пост председателя ОГА, и. о. губернатора Соломия Бобровская отметила: для нее недопустимо, что победил человек, который долгое время возглавлял большое государственное предприятие во времена президентства Виктора Януковича.

"Это показатель спада чистоты кадрового подхода к руководителям областей в Украине", — пояснила "Сегодня" свою точку зрения Соломия Бобровская. Также, по ее словам, нового губернатора ждет большой объем работы на новом посту, ведь в следующем месяце на сессии нужно будет принять бюджет развития области на будущий год.

Кроме того, Бобровская считает, что особое внимание стоит обратить на проблемы национальных парков в области, процессы децентрализации и объединение общин. "Интересно, поставит ли он перед собой цель бороться с коррупцией в облсовете и продолжит ли реформы", — говорит Бобровская и, несмотря ни на что, желает новому губернатору успехов в работе.