Одессу накрыли затяжные дожди: пробки на дорогах и огромные лужи

Сегодня, 12:22

Пешеходы обходят глубокие лужи, а машины местами едут со скоростью три километра в час


Одесса страдает от непогоды

Одесса страдает от непогоды

Одесса страдает от непогоды

Одесса страдает от непогоды

Одесса страдает от непогоды

Одесса страдает от непогоды

Одесса страдает от непогоды

В Одессе уже второй день практически беспрерывно идет дождь. И хотя традиционных для такой погоды подтоплений в Одессе нет, из-за погоды утренние улицы стояли в пробках, а зонты пешеходов выворачивал в обратную сторону ветер.

На данный момент ситуация на дорогах более-менее нормализовалась. Популярный онлайн-сервис оценивает загруженность одесских магистралей в среднем в четыре балла.

"Но тянучка по всему городу, даже на жилмассиве Котовского и Объездной дороге. Пробка же вроде есть только в районе остановки "7-я Пересыпская", где произошло ДТП", – рассказал сайту Сегодня автолюбитель Илья.

К слову, в районе Соборной площади скорость потока автомобилей около 3 км/час.

Горожане жалуются: на улице идет "какая-то смесь дождя со снегом", а в выбоинах на тротуарах и дорогах скапливается вода.

"Образовываются огромные лужи, которые можно разве что переплывать", – говорит одесситка Елена.

Ремонт на ул. Преображенской, что в центре города, кстати, продолжается, несмотря на погоду. Люди в оранжевых жилетках копают и перевозят на тачках.

Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года. 

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.
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Авторы:

Валерия Серова, Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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