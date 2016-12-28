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Одессу тряхнуло http://www.segodnya.ua/img/article/7837/75_main.1482885591.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/75_tn.1482885591.jpg Одесса До города докатилось румынское землетрясение

Одессу тряхнуло

Сегодня, 02:45

До города докатилось румынское землетрясение

Вести.Ru
Вести.Ru

Жители Одессы почувствовали несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла, которые являются отголосками румынского землетрясения.

Об этом сегодня, поздно вечером сообщила "Думская".   

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча. Он залегал на глубине 81 км.

В комментариях к материалу одесситы пишут о том, что в их жилищах скрипели половицы и двери, звенели оставленные в чашках ложки.
землетрясение, жители, одесситы, села, ложки, двери

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