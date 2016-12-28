Одессу тряхнуло

Жители Одессы почувствовали несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла, которые являются отголосками румынского землетрясения.

Об этом сегодня, поздно вечером сообщила "Думская".

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча. Он залегал на глубине 81 км.

В комментариях к материалу одесситы пишут о том, что в их жилищах скрипели половицы и двери, звенели оставленные в чашках ложки.